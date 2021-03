Carolina Stramare è uno spettacolo unico: il top fa sognare tutti – FOTO

Carolina Stramare continua a deliziare i suoi followers condividendo fotografie incredibili: le sue ultime stories su Instagram sono spettacolari.

La bellezza di Carolina Stramare è ormai universalmente riconosciuta: la ragazza, dopo aver conquistato il titolo di Miss Lombardia, diventò Miss Italia nel 2019. Non esistono davvero aggettivi per descrivere la nativa di Genova: i suoi scatti sui social network strappano sempre consensi e deliziano la vasta platea di followers. La Stramare, dopo aver conquistato i network, era pronta per stupire anche i telespettatori essendo una dei concorrenti de ‘L’isola dei famosi’.

La sua avventura nella celebre trasmissione è finita ancor prima di iniziare. La 22enne si è ritirata prima della partenza a causa di alcuni problemi di natura privata e familiare. La direzione del programma di Canale 5 deluse i fan della modella dando la notizia tramite i canali social ufficiali. Carolina, comunque, continua a far sognare i suoi ammiratori condividendo stories su Instagram spettacolari e fotografie da urlo in rete.

Carolina Stramare esagerata su Instagram: il top fa sognare tutti

La bellezza e l’esplosività di Carolina Stramare non passano mai inosservate. La giovane ragazza è ricercatissima dalle imprese: nella sua breve carriera è stata già testimonial per noti marchi automobilistici, per aziende di intimo e per prodotti di capelli. I suoi occhi sono dotati di un colore pazzesco, i suoi lineamenti sono più unici che rari, la sua avvenenza non è quantificabile e le sue labbra sono semplicemente irrestitibili.

La 22enne vanta anche un fisico da urlo. Con le sue ultime stories, la classe 1999 ha messo in mostra proprio il suo fantastico corpo. In uno degli scatti, l’ex Miss Italia indossa un top che lascia a bocca aperta i fan. L’outfit mette in evidenza proprio il suo lato A da brividi. La sua posa è, inoltre, estremamente intrigante.

La classe 1999, sempre tra le stories, ha pubblicato una fotografia in cui ha piazzato il suo incredibile viso in primissimo piano. La modella ha anche ubicato sullo scatto l’orario e un cuoricino di colore arancione.