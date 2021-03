Chiara Ferragni, perché c’è la luce viola in ospedale? Ecco il motivo

A poche ore dalla nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni, in tanti si chiedono: perché c’era la luce viola in sala parto? Ecco spiegato il motivo

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori bis con l’arrivo della piccola Vittoria. La prima foto della neonata ha già fatto il giro del web. Un tenero scatto in cui il papà la immortala tra le braccia della mamma. Un post che su Instagram ha già totalizzato milioni di like. Ma oltre a gioire per la bella notizia, i follower dei Ferragnez hanno sollevato un curioso interrogativo: perché c’era la luce viola in ospedale?

Infatti la prima foto di Vittoria mostra dei toni particolari, vista l’intensa luce viola ametista che illuminava la stanza. E anche negli scatti successivi si nota la stessa nuance. Ma non è merito di un filtro Instagram o di un vezzo artistico, bensì di una soluzione medica legata all’ora del parto. Di che si tratta?

Chiara Ferragni, perché c’è la luce viola in ospedale?

L’illuminazione sui toni del viola è dovuta a una luce biodinamica per la cromoterapia natale. Un’innovazione utile a rendere il momento del parto meno stressante sia per la madre che per il bebé. In base al momento, il colore delle luci in sala viene regolato per ottenere un effetto rilassante e calmante sulle partorienti, ma anche sui medici che le assistono.

Secondo i recenti studi in materia, questo tipo di illuminazione permetterebbe inoltre di sincronizzare l’orologio biologico di ogni individuo con l’ambiente in cui si trova – in questo caso l’ospedale – per consentire un ottimale ritmo sonno-veglia, oltre che un miglioramento dell’umore e della frequenza cardiaca.

L’illuminazione in cromoterapia simula l’effetto benefico che si ottiene esponendosi alla luce naturale del sole. Un aiuto in più per garantire parti meno traumatici. Forse è per questo che Chiara Ferragni e Vittoria non mostrano alcun segno di fatica nonostante siano trascorse solo poche ore dal parto notturno?