Chiara Ferragni, primo video con la piccola Vittoria: la somiglianza è già evidente. Ha un solo giorno di vita ed è già l’amore più grande della sua mamma e del suo papà

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più amate del momento. I due si sono conosciuti nel 2016 e da allora non si sono più lasciati: hanno capito subito di essere fatti l’uno per l’altro e non hanno voluto perdere tempo. Nel giro di pochi anni c’è stata la proposta, il matrimonio, la prima gravidanza e a settembre hanno annunciato la seconda. La piccola Vittoria Lucia Ferragni è venuta al mondo solo ieri ed è già l’amore più grande della mamma, del papà e del suo fratellino maggiore Leone.

Chiara Ferragni, primo video con Vittoria: sono bellissime

I fans più appassionati della coppia avevano intuito che qualcosa stesse succedendo l’altra notte: Leone stava dormendo dai nonni e i suoi genitori erano spariti dai social per tutta la serata. E, proprio ieri mattina, hanno annunciato la nascita della piccola Vittoria Lucia Ferragni. Oggi, dopo un giorno di riposo, Chiara è tornata sui social e ha raccontato qualcosa del parto: è andato tutto benissimo e alla fine non è dovuta ricorrere all’induzione come pensava di dover fare. Sui social è ancora poco attiva, si sta godendo la piccola appena nata e, come evince dall’ultimo video che ha pubblicato sui social, Chiara è totalmente rapita dalla piccola.

Nel video pubblicato, Chiara riempie di baci la piccola Vittoria che sorride beata tra le braccia della sua mamma.