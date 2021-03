Come sbrinare il frigo velocemente: metodi per riuscirci in un batter d’occhio!

Ecco come procedere per sbrinare il frigo rapidamente. I passaggi da fare per fare questa operazione in modo semplice.

Una delle operazioni più fastidiose che ci ritroviamo molto spesso ad effettuare è sbrinare il frigo.

Purtroppo questo lavoro domestico non possiamo proprio tralasciarlo se non ci si vuole ritrovare con una

formazione di ghiaccio che può andare a rovinare del tutto il vostro frigo.

La formazione di ghiaccio può creare molti danni soprattutto alla plastica e alle tubature. Inoltre, la formazione eccessiva di ghiaccio comporterà un maggiore consumo di elettricità e, quindi, si avrà anche un aumento nella bolletta. Per questo motivo, è buona norma sbrinare il frigo almeno 2 volte all’anno.

Queste operazioni di sbrinamento sono molto semplici da effettuare e, in particolare, potete mettere in atto dei piccoli rimedi per ritardarne la formazione.

Sbrinare il frigo velocemente: come procedere

La prima cosa da fare per sbrinare il frigo è quello di svuotarlo. Quindi, per prima cosa, va staccato dalla

corrente e vanno liberati tutti i ripiani avendo cura di inserire tutti i cibi in apposite borse frigo o sacchetti

termici.

A quel punto dovrete girare la manopola del termostato del frigo su zero. Per non creare un

eccesso di acqua potete anche pensare di inserire degli stracci ai piedi del frigo.

Per velocizzare lo sbrinamento potete optare per l’utilizzo di acqua calda. Inserite una bacinella piena di acqua tiepida all’interno del frigo in modo che il vapore vi aiuti a sciogliere il ghiaccio più facilmente.

Nel frattempo che lo sbrinamento è in atto potete pensare anche di pulire ogni ripiano a partire da quello più

alto. Potete utilizzare dell’acqua insieme al bicarbonato di sodio, utile non solo per pulire ma anche per

igienizzare e non avere il problema della muffa e dei cattivi odori.

Come ultimo consiglio per velocizzare il tutto potete utilizzare una spatola che vi servirà per eliminare il

ghiaccio in eccesso. A questo punto, una volta terminate tutte le operazioni di sbrinamento e di pulizia , potete pensare di riportare di nuovo in funzione il vostro frigorifero e inserire nuovamente gli alimenti

soltanto quando si è formato una leggera brina.