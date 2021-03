La modella brasiliana, ospite a Casa Chi con Alfonso Signorini, rivela importanti dettagli sulla sua vita privata e parla di Rosalinda senza mezzi termini.

Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una delle principali indiziate alla vittoria insieme a Tommaso Zorzi, nella puntata finale non è riuscita a trionfare, classificandosi terza alle spalle di Pierpaolo Pretelli e dell’influencer milanese che si è aggiudicato la vittoria.

Usciti ormai da quasi un mese dalla casa più spiata d’Italia, Dayane fa ancora parlare di sè per il suo carattere controverso e la sua personalità forte che ha sempre calamitato l’attenzione su di lei.

Oggi ha deciso di raccontarsi ai microfoni di Alfonso Signorini e ha parlato soprattutto del suo rapporto con i suoi ex coinquilini, di Rosalinda e del suo nuovo amore…

Dayane Mello: “C’è una persona nella mia vita”

Riguardo i suoi rapporti con i suoi ex coinquilini una volta uscita dalla Casa ha raccontato di aver trovato nuovi amici e di aver mantenuto ottimi rapporti di amicizia con Giacomo Urtis, Sonia Lorenzin, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

A proposito di quest’ultima ha dichiarato che è molto più simile a lei rispetto a Rosalinda:

“Parlo anche con Rosalinda, ma quello con Giulia è un rapporto diverso, più complice. Rosalinda poi è fidanzata, ci vedremo quando avremo la possibilità, ma le cose non cambiano. Giulia è molto più affine a me, la conoscevo già, mentre Rosalinda la conosco da soli cinque mesi e non dobbiamo essere amiche per forza”.

Ma cosa pensa realmente dell’ex Adua Del Vesco?

“Dayane dopo cinque mesi può essere amata o odiata, di Rosalinda la gente invece non ha ancora capito chi è. Non mi è chiara come persona e non mi sono chiare le sue scelte, ha tante personalità”.

E ha da dire la sua anche riguardo il rapporto della sua amica più complice nella casa insieme al suo attuale fidanzato Andrea Zenga:

“Per me la loro storia è stata un modo per far parlare di sé negli ultimi giorni: le serviva creare qualcosa per poter rimanere fino alla fine […] Vedremo cosa succederà, io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma io non penso sia così. Bisogna vedere nel letto come va, quella è la cosa importante. […] Non ho mai visto entusiasmo in lei”.

Infine Dayane rivela qual è la sua attuale situazione sentimentale:

“Sì c’è una persona, a dire il vero è da dieci anni che questa persona va e viene dalla mia vita, ci conosciamo da quando siamo piccoli, poi ci siamo separati perché abbiamo avuto entrambi figli, ma forse ora ho trovato fidanzato“.

Attendiamo solamente di scoprire chi sia il fortunato!