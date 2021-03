Fabio Fulco, padre a cinquant’anni confessa: “Mi ero rassegnato, ma…”

Fabio Fulco, padre a cinquant’anni: la sua compagna è infatti al settimo mese di gravidanza. Confessa: “Mi ero rassegnato ma…”

Fabio Fulco diventerà papà a 50 anni: Veronica Papa – la compagna – infatti è incinta di 7 mesi. Un’emozione forte e indescrivibile per l’attore che già ammette di volere altri figli perché la gioia è davvero infinita. L’annuncio della coppia è arrivato dal settimanale Chi svelando anche il sesso della bambina.

«Ho sempre sognato di diventare padre ma, per come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all’idea di restare solo. Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo», spiega l’attore, ammettendo anche di non sentirsi “minacciato” dalla differenza d’età. Veronica infatti ha 25 anni ma è riuscita a fare breccia nel cuore di Fabio in un momento in cui si era rassegnato ormai all’idea di non avere una famiglia tutta sua.

«Ora che Veronica è entrata nel settimo mese di gravidanza posso dirlo! Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato».

Fabio Fulco, nozze in arrivo? L’attore non ha dubbi

Fabio Fulco interviene anche sulla questione matrimonio; a quanto pare il bel 50enne avrebbe l’intenzione di portare all’altare la sua Veronica. Sempre nell’intervista infatti si legge un punto inequivocabile circa la sua intenzione. “Sposerò Veronica e poi avremo altri bambini”. L’attore nei giorni precedenti è stato vittima di un incidente automobilistico dove ne è uscito per fortuna illeso, ma la paura per la sua famiglia è stata tanta.

“La prima cosa che ho fatto subito dopo l’incidente è stato ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me. Potevo essere morto, ma ho pensato: ‘Per fortuna che non c’erano loro’.