Federica Panicucci il pesante intervento sulla reazione di Ilary Blasi

La conduttrice Federica Panicucci interviene pesantemente in diretta tv sull’ultimo intervento della collega Ilary Blasi.

Mentre la conduttrice Federica Panicucci continua a portare avanti in maniera più che promettente il suo impregno con la trasmissione di “Mattino 5”, nella puntata andata in onda nella giornata di ieri 23 marzo, sono emersi dei retroscena alquanto inattesi sul comportamento della collega Ilary Blasi. Sentenze dure a tal punto da generare non poche perplessità nei suoi telespettatori.

Nel frattempo Ilary, oltre ad essere vivacemente al timone del selvaggio reality de “L’Isola Dei Famosi” è anche protagonista della nuova serie televisiva attualmente in onda su Sky e dedicata al suo grande amore, Francesco Totti. “Speravo de morì prima” ha esordito con grande successo sul piccolo schermo lo scorso venerdì, lasciando intravedere alcuni punti di vista dei suoi protagonisti fino ad ora rimasti inediti anche secondo l’opinione dei loro più fedeli ammiratori.

Leggi anche —>>> Ilary Blasi, l’errore che cambia tutto per i naufraghi. Che succede a lady Totti?

Mattino 5, Federica Panicucci interviene sulla reazione di Ilary Blasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Potrebbe interessarti anche —>>> Federica Panicucci, notizia molto triste che non ti aspetti

Il centro delle polemiche messe in atto durante l’appuntamento mattutino di Canale 5 pare che abbia riguardato proprio la reazione di Ilary durante la scorsa puntata dell’Isola. Il concorrente, nonché celebre attore indiano, Akash Kumar ha drasticamente deciso di abbandonare il reality. In seguito ad un duro scontro avvenuto con la stessa presentatrice.

Nonostante la seconda change donata da Ilary al personaggio, che dopo essere stato escluso dal risultato del televoto in competizione con la showgirl Angela Melillo, ha sgarbatamente rifiutato l’invito. In quel momento si sarebbe acceso il dibattito preso in causa su “Mattino 5”. In cui la conduttrice ha saputo però tenere testa all’arroganza del concorrente con la dovuta professionalità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Dunque al rifiuto di adagiarsi per qualche tempo, seppur in condizioni più sfavorevoli, su Parasite Island, è seguito il commento di Federica sulla reazione di Ilary. La conduttrice si è rivolta agli ospiti in studio. Ammettendo freddamente come Ilary sia stata “lapidaria” in quella particolare occasione. Ma concludendo in seguito come, nonostante il dispiacere per i modi di Akash, anche lei avrebbe agito nella stessa maniera.