Federica Pellegrini, i capelli a fine allenamento e i baci dolcissimi – FOTO

Federica Pellegrini e il suo post allenamento per le gare tricolori. È una di noi con la frangettona e le coccole al suo amico

Federica Pellegrini, la campionessa azzurra di nuoto, si allena per le qualificazioni alle olimpiadi di Tokyo. Tutti credono in lei e c’è da dire che i risultati già da ora si vedono eccome. Si è aggiudicata, infatti, un bel secondo posto a Marsiglia nei 200 stile libero, la sua gara preferita.

La Divina, come molti la chiamano, è soddisfatta di questo test francese dell’FFN Golden Tour che la porta verso le gare tricolori. Manca ormai pochissimo e la trepidazione c’è per tutti, soprattutto per lei che come sempre continua ad allenarsi e a rimanere concentrata verso l’obiettivo. Il suo scopo è arrivare a 1’56”9, tempo limite richiesto dalla federazione per le qualificazioni alle olimpiadi.

Nel mentre però continua anche il suo impegno in televisione con Italia’s Got Talent con la finale live che andrà in onda questa sera su Tv8 e Federica ovviamente ha invitato tutti a seguirla.

Federica Pellegrini, frangettona e baci: a noi piace così

Ma come dicevamo è tempo di duro allenamento per Federica Pellegrini che ha come obiettivo tra una settimana quello della qualificazione ai Giochi di Tokyo. E se non è possibile seguire sui social le sue performance in acqua, lei ci racconta il post allenamento.

Proprio ieri sera, infatti, mentre chiedeva al suo pubblico di seguirla in tv ha ammesso che i suoi capelli andavano assolutamente sistemati. Legati indietro e con la frangia sulla fronte non le piacevano per nulla.

“La frangia proprio non ci sta” ha detto mettendosi le mani in testa. E poi per prepararsi alla diretta ha promesso: “Adesso ristrutturiamo tutto!”. Ma non abbiamo dubbi, di certo sarà bellissima come sempre nello studio di Italia’s Got Talent.

Subito dopo cambia location e ci mostra un po’ di coccole in casa post allenamento. Sdraiata sul divano sbaciucchia più e più volte il suo cane e nelle Instagram stories scrive “Fai di me ciò che vuoi”.

Insomma anche la Divina è una di noi. Con i capelli non proprio a posto e tanta voglia di coccole dopo una dura giornata di allenamento e a noi piace proprio così com’è.