Francesca Cipriani: quanto guadagna l’ex vincitrice de La pupa e il Secchione?

Francesca Cipriani. Facciamo i conti in tasca all’ex vincitrice de La Pupa e il Secchione. Quanto guadagna?

Francesca Cipriani. Vi ricordate l’esuberante show girl che ha imperversato in diverse trasmissioni televisive? E’ diventata molto popolare a partire dal 2006 grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del reality Grande Fratello. Il suo carattere peperino e e le forme voluttuose da pin up sono rimaste indelebili per un folto stuolo di pubblico che ha iniziato a seguirla con interesse sempre maggiore.

Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia ha condotto una rubrica settimanale su Sky, ha preso parte a diversi programmi satirici su Sky Show e Comedy Central; ha recitato persino in un film per la televisione, su Canale 5, intitolato Finalmente a casa,

La sua più celebre “performance” la deve al programma La Pupa e il Secchione, altro reality che la vide salire sul gradino più alto del podio insieme a Federico Bianco, battendo la coppia formata da Elena Morali e Fulvio Di Gennaro.

L’abbiamo apprezzata come inviata del programma Domenica Cinque di Barbara d’Urso, sempre a Mediaset. Nel 2018, ennesimo reality: Francesca Cipriani è stata una naufraga de L’Isola dei famosi. Si è classificata al quarto posto. Ultimamente è tornata sulle pagine di gossip a causa della sua convalescenza in ospedale per un intervento di liposuzione e liposcultura al quale si è sottoposta.

Francesca Cipriani: quanto guadagna?

I cachet dei personaggi dello spettacolo non sono sempre noti, non è facile dunque sapere una cifra certa ma è possibile comunque fare delle considerazioni approssimative.

Come abbiamo già detto, Francesca Cipriani ha preso parte a un’edizione de L’Isola dei famosi. E’ risaputo che i personaggi vip che partecipano al celebre reality di sopravvivenza ricevano un cachet variabile a seconda della loro fama: dai 50 ai 250mila euro.

Anche in qualità di ospite e opinionista le viene attribuito un guadagno. Secondo quanto emerso dal magazine di gossip Spy, l’ex gieffina avrebbe percepito un compenso di 500 euro per ogni puntata in cui che è apparsa nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.

A questi numeri si sommano i compensi per i post sponsorizzati sui suoi canali social; solo su Instagram conta oltre un milione di follower.

Francesca Cipriani avrà sborsato anche una cifra considerevole per il suo ultimo intervento di chirurgia estetica: ha dichiarato di voler diventare un mix tra Barbie e Kim Kardashian, con la vita sottilissima e il lato B molto prominente. Non è nemmeno la prima volta; non ha mai nascosto di essersi sottoposta a numerose operazioni per modellare il proprio corpo. Le prime e super evidenti si sono concentrate sul seno, arrivando adesso alla settima misura.