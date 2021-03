La bella e brava conduttrice e comica Francesca Manzini, condivide una foto in cui appare al naturale e senza abiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Francesca Manzini bellissima al naturale, appare senza un filo di trucco e con una cuffia in testa. Nella foto si vede che è senza vestiti. A fine giornata si finisce così, scuffiata come dice lei e senza trucco pronta a mettersi a letto. In questi giorni certo ha da fare con le conduzione di Striscia la Notizia. Infatti la bella comica affianca Gerry Scotti alla conduzione del Tg satirico. Ma ancora per poco, infatti a breve arriverà Michelle Hunziker, che insieme a Scotti formano una coppia imbattibile.

Francesca Manzini fa un bel esordio a Striscia la Notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

La bella Manzini finalmente ha avuto una bella opportunità, infatti conduce al fianco del mitico Gerry Scotti il Tg satirico su canale 5, Striscia la Notizia. Non è chiaro il motivo per cui Michelle Hunziker non abbia cominciato come al solito l’edizione al fianco di Scotti. Tuttavia è destinata a finirla perché infatti la bella conduttrice svizzera dovrebbe arrivare a breve a prendere il posto della Manzini. La comica si era ormai abituata e si trova molto a suo agio nel programma e anche con Gerry Scotti.

Non sono mancate le sue uscite divertenti durante le puntate e immancabili le sue imitazioni che ormai tutti conosciamo. Famosa specialmente per l’imitazione di Mara Venier che le viene particolarmente bene, tanto che più volte il pubblico non riusciva a capire se fosse davvero la Venier. Nonostante inizialmente zia Mara sembrava non apprezzare queste imitazioni, a volte non troppo lusinghiere, ad oggi ha dimostrato di prendere sul ridere la cosa e apprezzare la Manzini. La Venier poco tempo fa infatti, l’ha invitata a Domenica In per chiarire che fra loro c’è un bel rapporto sereno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

La Manzini in passato si era lamentata invece che non le venivano date tante opportunità lavorative e pensava fosse dovuto al fatto che non piacessero le sue imitazioni alle dirette interessate. Ma così è stato dimostrato che non è, oggi finalmente con la grande opportunità che ha avuto con Striscia si sarà certo ricreduta.