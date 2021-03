Gf Vip 2021, c’è già il nome del primo concorrente: una sorpresa

GF Vip 2021. Si è conclusa da pochissime settimane la quinta edizione del popolare reality show ma già trapelano indiscrezioni sul futuro

Il 1° Marzo scorso si è conclusa la quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip. Dopo un totale di 169 giorni di reclusione, si è portato a casa l’ambito premio da 100mila euro il vincitore Tommaso Zorzi. Il giovane si è reso protagonista di un gesto carico d buoni sentimenti. Ha deciso di devolvere l’intera somma alle Residenze sanitarie assistenziali per anziani. “Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni” – ha dichiarato.

Questa edizione del Grande Fratello è stata piuttosto frizzante, ha portato alla ribalta numerosi personaggi e soprattutto sarà ricordata per le dichiarazioni (finite in tribunale) che hanno aperto il cosiddetto Ares Gate e la presunta esistenza di una setta che coinvolgerebbe volti noti dello spettacolo.

Mediaset non ci ha lasciato orfani di reality. Ha aperto i battenti il 15 Marzo scorso L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Già si parla, però, dell’edizione 2021/2022 del Grande Fratello Vip: cosa sappiamo?

GF Vip 2021 / 2022 : tutte le indiscrezioni

A tenere le redini della prossima edizione del GF Vip 2021 / 2022 sarà il già consolidato Alfonso Signorini ma, secondo alcune indiscrezione, non sarà più affiancato da Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti.

Trapela il nome della prima concorrente che varcherà la soglia della casa più spiata d’ Italia. Si tratta di Paola Caruso. Nota soprattutto per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro, non è nuova nel mondo dei reality; ha già partecipato a L’Isola dei famosi 11 e Pechino Express (in coppia proprio con Tommaso Zorzi).

Chi saranno gli altri personaggi celebri a farle compagnia? Si parla di Andrea Iannone, Amedeo Goria e Giovanni Ciacci; gli ultimi due avrebbero dovuto partecipare all’attuale edizione de L’Isola dei famosi ma hanno subito uno stop a causa di motivi medici.