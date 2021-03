Gianni Morandi, recupero in ospedale: al fianco il suo angelo custode

Gianni Morandi ha condiviso uno scatto sui social in cui si è mostrato al fianco della moglie. In ospedale lo supporta nel suo recupero.

“Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama”, le parole di Gianni Morandi. Parole pubblicate in accompagnamento a un dolce scatto insieme alla moglie. Nel letto di ospedale è aiutato dalla compagna a mangiare.

Il noto cantante infatti sta recuperando dopo il recente incidente avvenuto nella sua villa a San Lazzaro di Savena nei pressi di Bologna dove vive con la moglie Anna. Nella dimora Gianni cura con costanza l’orto.

E’ proprio qui che il tragico epilogo è avvenuto lo scorso 12 marzo. Per bruciare delle sterpaglie Gianni aveva accesso un fuoco dove, sembrerebbe per via della perdita dell’equilibrio, poi è caduto. Il cantante bolognese si è ustionato gambe e braccia. Ustioni pesanti di secondo e terzo grado. Subito il ricovero all‘ospedale di Cesena. Ma per fortuna le condizioni generali del cantante sono buone.

Gianni Morandi recupera al fianco di Anna Dan: grande amore

76 anni, Gianni Morandi in convalescenza, si è mostrato su Instagram intento a compiere i primi passi dopo dieci giorni dall’incidente cantando le note di Jovanotti del brano “Sono un ragazzo fortunato”. Oggi lo scatto al fianco della moglie Anna che si mostra intenta ad aiutarlo a mangiare. Mani fasciate, Gianni si mostra sul bordo del letto. Davanti un tavolino spostabile sopra il quale è posto il pranzo.

Tantissimi i commenti di sostegno da parte del suoi milione di follower. Molti fan spendono dolci parole anche per Anna che nello scatto è dolcissima. La donna è la seconda moglie di Gianni. I due si sono incontrati a Bologna, la città in cui è nato il cantante, durante una partita di calcio.

Dirigente di un’azienda informatica, Anna Dan era in tribuna per assistere alla partita, mentre Morandi era in campo. Dalla loro storia è nato il figlio Pietro nel 1997. Nel 2004 si sono sposati.