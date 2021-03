Giorgia Pantini di “Matrimonio” si iscrive al club “Mai una gioia”. Le FOTO

La ex partecipante di “Matrimonio a prima vista Italia” Giorgia Pantini ha combinato un disastro con la sua tesi e a pieno titolo ha fatto un pubblico mea culpa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pantini (@astel_giorgia)

Ne è passato di tempo da quando l’abbiamo vista in abito bianco sfilare verso l’altare e sposare Luca Cantiano, il perfetto sconosciuto di “Matrimonio a priva vista 2020”. Prima la convivenza civile insieme e poi l’allontanamento progressivo dovuto ad incomprensioni reciproche, un duro colpo però per i fan della coppia.

Oggi Giorgia Pantini è tornata a casa dei genitori dove continua la sua attività come insegnate di nuoto, pallavolo e nuoto sincronizzato per la precisione, e porta avanti la tesi di laurea che dovrebbe terminare nei prossimi mesi. Ieri però l’inconveniente che le ha stravolto i piani e fatto perdere un sacco di tempo nella tabella di marcia. Cosa le è accaduto?

Giorgia Pantini ha combinato un disastro con la tesi di laurea, chiede aiuto a Rompietti

Dopo la fine del programma, Giorgia ha stretto una forte amicizia con Nicole Soria e Marco Rompietti, nuova coppia formatasi alla fine delle riprese, e con loro condivide molti momenti di complicità e risate. Marco è un punto di riferimento per entrambe le ragazze in quanto sempre molto professionale e attento, ma sia a lui che a Giorgia, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha cambiato i piani.

“Ho il diritto di entrare a pieno titolo nella rubrica ‘Mai una gioia’ con Marco Rompietti” – spiega Giorgia nelle sue Instagram stories. “Perché se lui ha registrato un video per mezz’ora senza mettersi a fuoco, io invece ho perso un giorno e mezzo perché non ricordo dove ho salvato il mio capitolo della tesi. Marco dammi retta, c’è chi sta peggio! Taggate quindi me e Marco se anche voi fate parte della stessa rubrica”.

Un bel macello per lei, speriamo riesca a rimediare all’errore fatto e trovare una soluzione per la tesi. Attendiamo ora con trepidazione i tag alla rubrica da parte dei fan dei ragazzi.