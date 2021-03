Giulia De Lellis baciata dalla fortuna, grande traguardo in arrivo

Giulia De Lellis ha postato uno scatto sui social in cui si è mostra bellissima. Emozionata annuncia poi l’arrivo di un grande traguardo.

Baciata dal sole e bellissima. Giulia De Lellis ha conquistato i fan con uno scatto in cui si è mostra affascinante come non mai. Nel primo piano mozzafiato ha uno sguardo misterioso. Alla foto fanno seguito una serie di immagini in cui Giulia sfoggia il suo viso angelico. Occhi profondi neri capelli corvino, sullo sfondo si vede la scritta con il suo nome.

“Potrebbe essere che io e te siamo fortunati?”, la didascalia al post. Subito è boom di like e commenti. E la De Lellis non solo è baciata dai raggi solari ma anche dalla fortuna. Nelle storie di Instagram ha espresso grande emozione per un traguardo in arrivo.

A breve uscirà infatti il suo suo primo film. La data tanto attesa è il 4 aprile. Giulia debutterà come attrice nella pellicola “Genitori contro influencer”. Accanto a Fabio Volo e Nino Frassica, vestirà i panni di se stessa.

Giulia De Lellis: tra Instagram, cinema e YouTube

Giulia De Lellis è diventata nota al pubblico a seguito alla partecipazione a Uomini e Donne. Dopo la travagliata storia con Andrea Damante, ha pubblicato un libro sul tema delle relazioni.

Negli anni si è distinta sui social. In particolare è seguitissima su Instagram dove ogni giorno intrattiene i fan con scatti in cui si mostra bellissima. Testimonial di prodotti e aziende, spesso condivide foto direttamente da shooting fotografici. Tra i tanti impegni Giulia cura anche un canale YouTube. Qui posta video tutorial dedicati al make-up. Giulia si mostra intenta a truccarsi fornendo consigli per il suo pubblico. Ieri ha pubblicato una breve clip. Una sorta di sfida in cui si è truccata in cinque minuti. Parte il conto alla rovescia e la De Lellis nella massima velocità ha realizzato un make-up naturale.

Un fio di correttore e un ombretto dorato. Sfida vinta si mostra felice e invita i fan a condividere con lei i loro trucchi realizzati in cinque minuti.