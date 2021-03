Gomorra e Suburra, stessi registi per una nuova serie

Dopo il successo di Gomorra e Suburra, gli stessi registi sono pronti a dare vita ad una nuova serie, il protagonista? Una star

Guseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio sono pronti a regalare al pubblico italiano una nuova serie tv. Dopo il successo di Gomorra e Suburra è in arrivo un progetto tutto originale che sarà girato a Milano e prendere il nome di Blocco 181. Il cast è già stato scelto ed è proprio il protagonista la novità per eccellenza. Tra periferie, comunità multietniche, la storia di alcuni giovani vi travolgerà e non potrete più fare a meno di guardarla. Otto episodi vi terranno compagnia e le riprese inizieranno questa estate. Allora entriamo nl vivo della serie e scopriamo tutti i dettagli.

Da Gomorra a Suburra, e adesso? Una nuova serie

Si chiama Blocco 181 ed è un nuovo progetto in collaborazione con Sky Original, TapelessFilm e Red Joint Film. Una serie all’insegna della musica, amore, giovinezza e rivalsa dei diritti. I registi, gli stessi di Gomorra e Suburra, con questo lavoro si distaccano completamente dal passato puntando verso novità mai viste prima. L’attore principale? Il rapper Salmo che farà da supervisore, produttore musicale, creativo e attore. Insieme a lui Laura Osma sarà Bea, una ragazza latino-americana che vivrà un momento buio in cui capire da che parte stare. E poi ancora Alessandro Piavani e Andrea Dodero vestiranno rispettivamente i panni di Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli. “I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie – spiega il regista Giuseppe Capotondi – dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici”.

Una figura importante del progetto sarà senz’altro Gabriele Micalizzi, il noto fotoreporter che con il suo occhio critico e criptico riuscirà ad immortalare alcuni attimi e renderli unici. Milano così non l’avete mai vista.