Tragico incidente in autostrada: morto il figlio dell’ex presidente di un club di Serie A

In un drammatico incidente stradale, avvenuto ieri sera sull’autostrada A26, è morto Paolo Scerni, figlio dell’ex presidente del Genoa.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, lungo l’autostrada A26, nel tratto compreso tra Ovada e Masone, si è consumato un terribile incidente. Stando ad una prima ricostruzione, un’auto si sarebbe schiantata contro un tir avrebbe che avrebbe provato un’inversione di marcia. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo all’automobilista di 46 anni. Ferito gravemente, un amico della vittima che è stato trasportato in ospedale.

Tragico incidente sull’autostrada A26: morto Paolo Scerni, figlio dell’ex presidente del Genoa

Un morto ed un ferito grave, questo il tragico bilancio dell’incidente stradale consumatosi nella serata di ieri, martedì 23 marzo, lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce tra Ovada e Masone. La vittima è Paolo Scerni, 56enne noto velista e figlio dell’ex presidente del Genoa Gianni Scerni. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Secolo XIX, Scerni era alla guida di un’Audi S6 su cui viaggiava con un amico. Improvvisamente la vettura si è scontrata con un tir che sarebbe uscito dall’area di sosta Anzema in contromano.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per Scerni non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constarne il decesso. L’amico che si trovava in auto è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Villa Scassi di Genova, dove ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni. Illeso, invece il camionista, un cittadino bulgaro.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi e gli accertamenti del caso sequestrando anche i mezzi coinvolti. L’uomo alla guida del mezzo pesante, riferisce Il Secolo XIX, risulta essere indagato per omicidio stradale.

Una notizia terribile, che mi ha lasciato senza parole. Stanotte è scomparso in un tragico incidente stradale Paolo… Pubblicato da Carlo Bagnasco Sindaco a Rapallo su Mercoledì 24 marzo 2021

Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social, dopo la tragica notizia, anche quello del sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco. Il primo cittadino del comune in provincia di Genova ha scritto su Facebook: “Una notizia terribile, che mi ha lasciato senza parole. Mi unisco al profondo dolore di familiari e amici”.