High School Musical, ex protagonista diventa mamma: è nata Iris FOTO

Come dimenticare la perfida Sharpay Evans? La bellissima biondina, protagonista di High School Musical insieme a Zac Efron e Vanessa Hudgnes. Erano tutti dei ragazzini quando interpretavano i ruoli dei loro coetanei Sharpay, Troy e Gabriella, sono passati più di dodici anni da quando la saga è terminata e ora sono diventati tutti grandi, hanno intrapreso strade diverse e hanno raggiunto tutti loro il destino che già scritto per loro.

High School Musical, Ashley Tisdale diventa mamma: benvenuta al mondo Iris

Ashley Tisdale è stata senza dubbio una star su Disney Channel. Tra Zac e Cody e il suo ruolo di Sharpay in High School Musical, ha dimostrato di essere un’attrice molto versatile nonostante la sua giovane età. Gli anni sono trascorsi e Ashley è diventata grande, ha trovato l’amore e oggi ha dato alla luce la sua dolce bambina. Un evento che ha commosso molto il web, in particolar modo chi ha visto crescere Ashley e chi è cresciuto insieme a lei in tutto questo tempo.

Ashley ha annunciato questo lieto evento con uno scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram, dove ha presentato al mondo la piccola appena venuta al mondo. Nella foto vediamo solo la manina della bambina, eppure il post ha raggiunto tantissimi likes, commenti e tante congratulazioni.