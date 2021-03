Ignazio Moser e la ferita alla faccia: “sangue e… dovreste vedere…” – FOTO

Ignazio Moser ha riportato una ferita sanguinante in volto: “dovreste vedere l’altro”: i retroscena dell’accaduto

Ignazio Moser, figlio del famoso ciclista Francesco Moser, è anch’esso un impegnato sportivo. Ha seguito le orme del padre praticando ciclismo, ed è riuscito ad accedere al mondo dello spettacolo in seguito all’esperienza come opinionista per il Giro d’Italia 2017.

Viene infatti selezionato per partecipare al Grande Fratello Vip nel medesimo anno, dove incontra la sua attuale compagna Cecilia Rodriguez, a quel tempo legata a Francesco Monte.

Molto seguito sui social dove condivide la sua passione per lo sport e scatti d’amore apprezzati dai fan, vanta ben 988 mila followers su Instagram. Ed è proprio attraverso una storia che condivide l’accadimento che lo ha coinvolto, con una ferita sanguinante inferta sul volto.

Ignazio Moser: “Dovreste vedere com’è finito l’altro”

Ciclista appassionato ma amante dello sport in genere, Ignazio Moser si dedica sovente a sessioni di allenamento o attività sportive di divertimento, anche in compagnia di Cecilia Rodriguez. Proprio questa domenica si sono recati a Catania per un torneo di padel, insieme ad amici noti al pubblico, per godere di una parentesi di leggerezza e movimento benefico.

Il padel inoltre è uno sport che va per la maggiore, in quanto le condizioni di gioco permettono di garantire la sicurezza in epoca di pandemia per via della distanza che intercorre tra i giocatori.

Proprio la suddetta giornata è stata luogo del misfatto, che ha coinvolto il malcapitato ciclista, procurandogli una ferita alla faccia. Ignazio Moser è stato infatti vittima di un incidente sportivo durante l’attività, senza perdere l’ironia che lo contraddistingue.

Ha infatti postato l’immagine che ritrae il danno riportato al sopracciglio, con una divertente battuta a strappare un sorriso: “dovreste vedere com’è finito l’altro“, alludendo a un combattimento mai svolto. Si è così conclusa la giornata di svago dello sportivo, forse non nel migliore dei modi, ma senza modificare il ricordo positivo del torneo.