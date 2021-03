Isola Dei Famosi, il grande rifiuto: “Pagano poco”. Ma arrivano due persone nuove. Quali saranno le prossime dinamiche del reality?

Walter Zenga, l’ex calciatore e allenatore di tante società calcistiche, avrebbe rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi, il reality che mette a dura prova i naufraghi tra prove da superare e privi di tutte le comodità offerte dalla vita quotidiana. La notizia, diffusasi subito sul web, sarebbe stata rivelata da Amedeo Venza; l’influencer avrebbe altresì svelato il motivo del rifiuto che sarebbe – come facilmente intuibile – il cachet.

Zenga infatti avrebbe ritenuto il compenso troppo basso e non tale da spingerlo a questa esperienza. Nonostante questa indiscrezione, non ci sarebbe ancora la conferma – né la smentita – da parte del diretto interessato; infatti sul profilo Instagram non vi è fatta alcuna menzione.

Isola Dei Famosi, i nuovi ingressi

Secondo diverse voci, i cachet dei naufraghi oscillerebbero tra i 15.000 ed i 7.000 euro settimanali. La più pagata sarebbe proprio Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle…seguono Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti (12.000 euro). Nella seconda fascia, ovvero tra i 7.000 e 10.000 i naufraghi Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi.

Se Zenga quindi avrebbe visto deluse le proprie aspettative pecuniarie, d’altra parte il reality prevede dei nuovi ingressi: si parla in primis dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli che su Instagram non avrebbe scritto ancora nulla in merito ma i followers chiedono quando partirà per questa nuova avventura.

Si parlava della partecipazione di Selvaggia Roma, ma la diretta interessata proprio mezz’ora fa avrebbe smentito il viaggio per l’Isola.