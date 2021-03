Jennifer Lopez intramontabile, affascinante vestita di bianco – FOTO

Jennifer Lopez non smette di stupire e di lasciare senza fiato, l’attrice e cantante si conferma una icona di fascino planetaria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

E’ uno dei personaggi del mondo dello spettacolo senza dubbio più influenti a livello planetario. La sua carriera ormai trentennale si è caratterizzata per ogni genere di apparizione e successo, come showgirl, attrice di tv e cinema, cantante. Imprenditrice e impegnata nel sociale, è un’icona di bellezza e fascino e un esempio per moltissime donne. Parliamo di Jennifer Lopez, semplicemente irresistibile come sempre, nonostante a luglio vada per i 52 anni.

J-Lo, come è anche conosciuta, non smette di incantare i numerosissimi fan e su Instagram è una delle principali celebrità, con numeri che fanno impressione. Addirittura 147 milioni di followers, che ne fanno una delle personalità più seguite in assoluto. E vista la sua eleganza e il suo fascino, ci si stupirebbe del contrario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jennifer Lopez incantevole seduttrice manda i fan al settimo cielo – FOTO

Jennifer Lopez, fantastica come sempre: in cima al mondo c’è sempre lei, bellezza magnetica

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Jennifer Lopez, la festa più grande tra le braccia di lui: amore ‘Macho’ – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Un fascino che si mantiene sempre uguale a se stesso e che però non stanca mai. Parliamo del resto di una delle donne più belle del mondo, oltre che delle più famose. Lei stessa, nel post di oggi, ribadisce a tutti di essere ‘sulla vetta del mondo’.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Pantalone e giacca bianca, elegante e sportiva al tempo stesso, confermando le due anime che convivono in lei, Jennifer strappa come sempre veri e propri boati di ammirazione e una pioggia di like in pochissimi minuti. E non manca il consueto tocco provocante, con la giacca che si apre e lascia emergere un top con forme sempre accattivanti.