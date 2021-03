Jessica Melena radiosa su Instagram, si rivolge direttamente ai fan – FOTO

Jessica Melena si rivolge direttamente ai fan su Instagram con una domanda che coinvolge tutti, proprio come la sua bellezza

Jessica Melena ha condiviso con i fan un’immagine che celebra la sua più radiosa bellezza, mentre pone una domanda che suscita delle riflessioni. La splendida moglie di Ciro Immobile è infatti molto seguita sui social, e su Instagram vanta il numero di 966 mila follower.

Condivide spesso scatti con la sua amata famiglia, composta dal marito e dai loro tre figli, formando da anni un’unione solida di esempio. Apprezzata per la sua estetica ai limiti della perfezione, si concede volentieri all’obiettivo ma rimanendo sempre estremamente elegante.

Jessica Melena radiosa su Instagram coinvolge i fan

Jessica Melena stupisce Instagram con il suo splendore. In un outfit perfetto per l’appena arrivata primavera, sfoggia un crop top davvero particolare, che simula una t-shirt bianca extra large che si stringe sopra il punto vita.

In abbinamento, i jeans azzurri aderenti che evidenziano la sua scolpita fisicità, sfrangiati alle caviglie, dove possiamo ammirare un paio di sabot intrecciati di un arancione acceso, che spiccano sull’intero look.

Semplice ma estremamente fashion, l’outfit della bellissima moglie di Ciro Immobile detta già tendenza. La sua chioma scura illuminata dalle schiariture le ricade sulle spalle, ed è lo sguardo ad incollare lo spettatore all’immagine, di un’intensità davvero ineguagliabile.

Il post si rivolge direttamente agli utenti, suscitando numerose riflessioni. Questo periodo complesso coinvolge la collettività, e spesso si sperimenta la necessità di riconoscersi nelle esperienze degli altri. Così chiede ai suoi fan “Chiacchieriamo un po’! Qual è la cosa che vi manca di più in questo periodo?“.

In molti hanno esternato la mancanza dei propri familiari, chi invece vorrebbe poter trascorrere una serata con gli amici, o una cena per concedersi una coccola in più. Una cosa è certa, a tutti manca la normalità, ed è un problema che colpisce proprio tutti. Come la sua bellezza, che conquista più di 50 mila like.