Katia Follesa: in arrivo un nuovo progetto, non sembra lei -FOTO

Katia Follesa è una donna dalle mille sfaccettature, dal 1 aprile in onda su Amazon Prime per un nuovo progetto, intanto le foto

Non è di certo la solita showgirl, modella o influencer di cui leggiamo sul web. Lei è una donna di altri tempi, intelligente, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco e a scendere in campo per nuove esperienze. Stiamo parlando di Katia Follesa, attrice e conduttrice televisiva che tra poco la vedremo impegnata in un nuovo progetto su Amazon Prime. Il programma si chiama Lol e su Instagram sono già spuntate delle foto.

Katia Follesa: in cosa consiste il nuovo progetto? FOTO

Katia Follesa è pronta a stupire i telespettatori e i fan che la seguono da sempre. Su Instagram ha già spoilerato qualche dettaglio, in qualche foto possiamo notare lo studio in cui andrà in onda il programma e i suoi ospiti. Oltre a lei ci saranno Fedez, Mara Maionchi, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Lillo Petrolo, Luca Ravenna, Pintus, Frank Matano, Elio e Le Storie Tese, Ciro Priello, Gianluca Colucci e i The Jackal. Sarà sicuramente una trasmissione di intrattenimento che farà compagnia al pubblico italiano. “Abbiamo lavorato con l’intento di non ridere noi, ma di far ridere voi!”. Rivela la donna sui social, infatti si tratta di un esperimento sociale in cui dieci persone vengono chiuse in una stanza per ore e devono cercare di non ridere.

Prima di andare in onda la Follesa si lascia andare e si mostra ai fan in una posa molto osé, anche lei sa come stupire i suoi follower, ma lo fa con ironia e leggerezza, rimanendo semplicemente se stessa. I filtri e i trucchi li lascia alle altre.