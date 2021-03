Il lutto di Christian De Sica: addio alla sorella maggiore Emi

L’attore Christian De Sica ha pubblicato un messaggio straziante per dare l’ultimo saluto alla sorella maggiore Emi: “Mi mancherai. Dai un bacio a papà”

È morta stanotte a 83 anni Emilia De Sica, detta Emi, figlia di Vittorio e della sua prima moglie, l’attrice Giuditta Rissone. La notizia è stata divulgata da Christian De Sica, con un tenero post su Facebook. Una foto in bianco e nero che ritrae la sorella e il padre, sorridenti, e il messaggio breve e straziante: “Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà”.

Emi De Sica crebbe a fianco della madre, perché quando era piccolissima il padre Vittorio aveva incontrato Maria Mercader, che avrebbe poi sposato in seconde nozze. Dall’amore con Mercader nacquero Christian e Manuel. Emi non rivelò la sua esistenza ai fratelli finchè non furono abbastanza grandi. Così – come ha raccontato più volte Christian – un giorno diede loro appuntamento alle terrazze del Pincio, a Roma, per incontrarli per la prima volta. Da quel momento i tre fratelli rimasero unitissimi per tutta la vita.

Il lutto di Christian De Sica: addio alla sorella Emi

Emi non seguì le orme dei fratelli e del padre, ma dedicò la sua vita a preservare l’immensa eredità artistica di Vittorio De Sica. È stata lei a creare il premio che lo ricorda e sempre lei che ha seguito da vicino il restauro dei suoi film più celebri e l’organizzazione delle mostre in sua memoria.

La figlia di De Sica era anche molto battagliera: quando scoprì che si pensava di fare un remake de “La ciociara”, si oppose fermamente. In quel boicottaggio coinvolse anche Sophia Loren, protagonista di quella pellicola e storica partner di De Sica sul set, e insieme riuscirono a bloccare l’operazione.

Emi era sposata con Sergio Nicolai, attore, da cui ha avuto una figlia. Viveva a Roma, nella casa che era stata dei genitori. Anche nell’appartamento rinnovava la memoria del padre: in bella mostra l’Oscar vinto per “Ladri di biciclette” e le tante foto insieme.