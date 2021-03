Mara Maionchi. Quanto guadagna la giudice di X-Factor? Scopriamolo

Mara Maionchi. Facciamole i conti in tasca. Quanto guadagna la produttrice discografica e giudice di X-Factor? Scopriamolo

Nata a Bologna, classe 1941, alle soglie degli 80 anni, Mara Maionchi è una delle produttrici discografiche di maggior fama in Italia e uno dei personaggi televisivi più amati e simpatici. Il pubblico l’ha conosciuta principalmente per il suo ruolo di giudice all’interno del talent show X-Factor ma la carriera nel mondo della musica era radicata e prolifica già da tempo precedente.

Nella sua autobiografia dal titolo Non ho l’età, ha raccontato di aver lasciato gli studi non appena compiuti 18 anni. Ha scritto a tiguardo: “Lo studio e la sottoscritta appartenevano a due universi paralleli, di quelli che non si incontrano mai.” Prima di dedicarsi alla discografia, si è rimboccata le maniche e ha fatto lavori tra i più disparati: è stata impiegata per un’azienda di prodotti antiparassitari per l’agricoltura, per una ditta di sistemi antincendio e in una di spedizioni internazionali.

Nel 1967 inizia la sua avventura con la Ariston Records che la mette in contatto con artisti straordinari del panorama musicale nostrano; tra i primi Ornella Vanoni e Mino Reitano. Mogol e Lucio Battisti nel 1969 fondano l’etichetta Numero Uno e vogliono Mara Maionchi con loro come addetta stampa. Successivamente con la Dischi Ricordi segue artisti come Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini e Fabrizio De André.

Nel 1983 fonda insieme al marito, Alberto Salerno, l’etichetta Nisa. Volete conoscere il nome di un cantante con cui hanno collaborato? Tiziano Ferro.

Poi è iniziata l’avventura televisiva con X-Factor: il resto è storia. Il carattere esuberante di Mara Maionchi, il suo non aver “peli sulla lingua”, l’hanno resa una dei giudici più apprezzati del celebre talent show. Ma quanto guadagna?

LEGGI ANCHE –> Leonardo, chi era veramente Caterina da Mantova aka Matilda De Angelis

Mara Maionchi. Quanto guadagna?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura ha una figlia adottiva, lo sapevate? Tutto su Caterina

I cachet dei personaggi dello spettacolo non sono sempre noti, non è facile dunque sapere una cifra certa ma è possibile comunque fare delle considerazioni approssimative.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da diverse testate, Mara Maionchi avrebbe portato a casa un guadagno pari a 5mila euro a puntata in qualità di giudice di X-Factor. A questi si aggiungono i cachet d’ingaggio derivati dalle varie ospitate ad altri programmi televisivi ed eventi vari (legati o meno a X-Factor), più i diritti legati allo sfruttamento della sua immagine in quanto è diventata un simbolo della suddetta trasmissione. E’ stata anche professoressa ad Amici di Maria De Filippi e giudice di Italia’s got talent.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Mara è seguitissima sui social, ad oggi conta oltre 713mila follower su Instagram: i post sponsorizzati portano inevitabilmente un introito; inoltre ha prestato il suo volto per una serie di spot pubblicitati andati in onda sia sul web, sia in televisione. Non conosciamo cifre esatte ma di certo si tratta di un bel tesoretto.