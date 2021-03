Milly Carlucci, avete mai visto la sua casa? Molto bella, nel cuore di Roma e con una chicca davvero speciale. I dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Milly Carlucci è sicuramente uno dei grandi assi nella manica della Rai. Una conduttrice da numeri uno che quando arriva sullo schermo non sbaglia mai. Succede da anni con Ballando con le Stelle ma anche con Il Cantante Mascherano che quest’anno, giunto alla seconda edizione, ha fatto il pieno di ascolti. Una scommessa vinta per la conduttrice che ha portato il talent show molto particolare in Italia fin dallo scorso anno, tra i primissimi Paesi a produrlo e ora replicato in mezzo mondo.

Del resto a Milly il fiuto non le manca. È una donna di grande esperienza e sa bene cosa può e non può funzionare. Lavora nel mondo dello spettacolo fin dagli anni Settanta quando ha iniziato a muovere i primi passi al fianco di Renzo Arbore costruendo una carriera solidissima.

Allo stesso tempo però è anche molto riservata, lontano da gossip e chiacchiere. Ma molto curioso è ammirare la sua splendida casa, l’avete mai vista?

LEGGI ANCHE –> Leonardo, chi era veramente Caterina da Mantova aka Matilda De Angelis

Milly Carlucci, la sua casa e tutti i suoi dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

LEGGI ANCHE –> Simona Ventura ha una figlia adottiva, lo sapevate? Tutto su Caterina

Milly Carlucci vive in una splendida casa nella Capitale insieme a suo marito Angelo Donati che di professione fa l’ingegnere. I due hanno due figli che però non vivono con loro ma vanno spesso a trovarli. Alla casa sono legati un sacco di ricordi con loro.

Si tratta di una casa magnifica, arredata a metà tra il classico e il moderno, nella quale compare il parquet e pareti dai colori tenui. Insomma un ambiente accogliente e che dona colore.

È possibile vedere questi dettagli attraverso alcuni scatti e video che la bella e brava presentatrice condivide sui social.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

Si può notare una boiserie in legno, tende fini che impreziosiscono gli ambienti come anche tante piante. Di certo a Milly piace il verde, questo è poco ma sicuro. Due particolari poi da notare che si vedono spesso tra le sue foto ed i suoi video. Una bella libreria piena di libri, sfondo che Milly sceglie per parlare ai suoi follower e anche il suo giardino ricco di piante verdi. Un bell’angolo di casa nel quale la conduttrice si rilassa.