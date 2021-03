Netflix, in arrivo una nuova serie dedicata ai nostalgici

Netflix ha annunciato una nuova serie dedicata ai nostalgici; il progetto si preannuncia interessante. Scopriamolo insieme.

Netflix ha rivoluzionato il modo di guardare la tv: tramite apposita applicazione è possibile infatti seguire la propria serie TV in qualsiasi luogo, h24 e 7 su 7. Tutto a portata di un click: documentari, serie TV, film…Netflix ogni anno vanta numeri da capogiro in qualità di utenti.

Ma cosa rende questa piattaforma streaming leader del settore? Il vasto assortimento, la corposa produzione. Numerose infatti le esclusive Netflix (come la Casa di Carta) e la continua ricerca di prodotti accattivanti che possano soddisfare le richieste degli abbonati. Proprio da questo studio continuo Netflix ha annunciato che sarà possibile un documentario dedicato ai nostalgici: The Last Blockbuster.

Un nome a cui la Generazione Z – nati tra il 1997 e 2012 – non dice tanto ma su cui i Millennial – la generazione precedente – verseranno sicuramente qualche lacrima.

Netflix presenta: The Last Blockbuster

Come anticipato sopra, il documentario si chiama The Last Blockbuster e parlerà dell’ultimo negozio sopravvissuto e situato in Oregon, USA. Un luogo che porta indietro nel tempo quando si andava la sera a scegliere il film da guardare, da soli o in compagnia, soprattutto nei weekend d’inverno quando le rigide temperature costringevano a restare a casa.

I tempi sono cambiati e Blockbuster lo sa bene; l’azienda fallita nel 2013 avrebbe potuto acquistare proprio Netflix, azienda ancora alle origini ma non ha creduto nel progetto, convinto che il successo avuto sino a quel tempo non avrebbe subito gli urti dei cambiamenti e l’avanzare delle tecnologie.

Sicuramente un’occasione per rivivere quei tempi ma strizzando comunque l’occhio ai tempi di oggi che sono cambiati ed hanno alterato il modo di seguire i film.