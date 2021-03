Paolo Rossi e il segreto confessato alla donna amata prima di morire

La vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, è stata l’ultima persona che il campione ha visto prima di morire e a lei la confessione più dolorosa

Paolo Rossi è ancora un pensiero fisso per moltissime persone, tifosi e colleghi che con lui hanno condiviso momenti felici legati alla sua carriera atletica. La morte improvvisa lo scorso 9 dicembre è una ferita aperta soprattutto per il calcio italiano che grazie alle sue vittorie ha toccato cime davvero altissime.

La figura di Rossi è ancora presente e lo ha dimostrato ieri durante la conferenza stampa d’apertura del ritiro di Coverciano Gianluca Vialli, che si è commosso nel ricordarlo. “Quando indossi l’azzurro non devi dimenticare chi l’ha indossata prima di te”, ha spiegato.

LEGGI ANCHE -> Morgan alle strette: “Stalking e minacce”, la Procura di Monza apre l’indagine

Federica Cappelletti ricorda Paolo Rossi e le sue ultime parole

LEGGI ANCHE -> Il lutto di Christian De Sica: addio alla sorella maggiore Emi

Negli ultimi mesi invece Federica Cappelletti, moglie del campione, ha deciso di ritirarsi dalle scene e non rilasciare dichiarazioni sul suo lutto privato, a differenza di altri esponenti dello spettacolo che stanno continuando a parlare di Paolo Rossi.

Federica è stata la moglie di Paolo Rossi per 10 anni, dopo essersi sposati in Campidoglio il 10 luglio 2010. Di 16 anni più giovane del marito, questa differenza d’età non è mai stata un problema per loro che si sono sempre vissuti come una delle coppie più affiatate di sempre. La giornalista, anzi, lo ha affiancato fino alla fine nella malattia. “Ho capito che non stava andando bene e mi sono preparata mentalmente, iniziando a lavorare anche con le bambine”, aveva confessato in un’intervista a Barbara D’Urso.

Lei è stata anche quella che con grandissimo amore e sofferenza ha fatto trapelare alla “Gazzetta dello Sport” l’ultima frase pronunciata proprio da Paolo prima di dirle addio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Me lo ha detto in uno degli ultimi giorni: ‘Federica, io sto morendo’. E lì ho capito e ho pensato: ‘Se me lo dice lui, è finita’. Nella malattia però era stato sempre positivo e ottimista, senza arrendersi mai”. Un amore incondizionato, che sicuramente rimarrà impresso nel suo cuore in eterno.