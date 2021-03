Pierpaolo Pretelli e le accuse da una persona molto vicina: come reagirà?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più innamorati, ma qualcuno si è scagliato contro di loro: si tratta di una persona molto vicina al modello

Barbara D’Urso sgancia la bomba nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, trattando di un vero e proprio scoop che riguarda la coppia più seguita del momento: quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, che sono stati immortalati dai fotografi mentre passeggiavano per i negozi, sono apparsi felici e innamorati. L’atteggiamento del modello, tuttavia, non poteva passare inosservato agli occhi della conduttrice, che non ha mancato di commentarlo.

La D’Urso ha infatti sottolineato che, in più di una foto, la mano dell’ex gieffino è appoggiata alla pancia di Giulia, in un gesto che ha immediatamente destato le attenzioni di tutti. “Che sia già in attesa di un bimbo?“, ha ipotizzato la conduttrice, affrontando poi una tematica piuttosto delicata: l’ostilità che la famiglia di Pierpaolo sembra provare nei confronti della coppia. Il modello, in particolare, è stato preso di mira da una persona a lui molto vicina. Come reagirà?

Pierpaolo Pretelli accusato da una persona molto vicina: le dichiarazioni choc

Che la love-story tra Pierpaolo e Giulia fosse destinata ad essere osteggiata dalle critiche lo si intuiva già dai presupposti. La famiglia di Pierpaolo, fin dai tempi in cui i due si innamorarono all’interno della casa del Gf, si è mostrata non particolarmente entusiasta della situazione. Sia la madre del modello che il fratello Giulio, inizialmente, avevano confessato infatti di preferire Elisabetta Gregoraci.

Una volta usciti dal reality, i fan si aspettavano che i due facessero le presentazioni ufficiali in famiglia. Barbara D’Urso, durante gli appuntamenti delle sue trasmissioni, ha chiesto più volte a Pretelli quando avrebbe fatto conoscere Giulia ai genitori, ma il modello ha sempre tergiversato. Proprio quest’oggi, durante la diretta di Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha mostrato al pubblico un post a dir poco sconvolgente, che potrebbe spiegare tutto.

A scagliarsi contro Pierpaolo è sua zia, con delle dichiarazioni che hanno lasciato gli utenti senza parole. “Chi non ha rispetto per i propri genitori è una persona che non vale niente. Il nulla del nulla“: per la D’Urso, è chiaro che la zia di Pretelli si stesse rivolgendo a quest’ultimo. E, nel farlo, si è indubbiamente lasciata prendere la mano. Come reagirà Pierpaolo?

Proprio questi contrasti in famiglia sembrano essere la ragione per cui, fra il modello e la Salemi, non sono ancora avvenute le presentazioni ufficiali. La coppia, tuttavia, non si lascia affatto travolgere dalle critiche e continua a vivere serenamente il proprio amore.