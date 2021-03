Quanto guadagna un dentista? Una professione molto redditizia

Ti sei mai chiesto quanto guadagna un dentista? Facciamo i conti in tasca a questa professione sanitaria tra le più ricche

Tra la miriade di mestieri che ci sono oggi, tra quelli più classici e tradizionali e quelli più moderni come gli influencer o i riders, spiccano quelle che non muoiono mai come le professioni sanitarie. Questa fascia di professionisti ne racchiude veramente tanti, ma ce n’è una che forse più di altre è specialistica ma anche molto redditizia e ricercata.

Parliamo del dentista, professione molto richiesta oggi perché avere denti precisi e perfetti per arrivare ad un sorriso sfavillante è qualcosa che tutti vogliamo, per non parlare dei personaggi del mondo dello spettacolo che davvero non ne possono fare a meno.

È risaputo che i dentisti offrono prestazioni specialistiche che sono abbastanza care e più si entra nello specifico delle esecuzioni e più i prezzi lievitano. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna effettivamente un dentista? Oggi proviamo a capire quanto riesce a portare a casa a fine mese e nel corso di un anno di lavoro un professioista.

Quanto guadagna un dentista, le cifre

Partiamo dal presupposto che il dentista è comunque un medico che si è specializzato seguendo un percorso parallelo a quello di medicina.

Come dicevano i guadagni sono alti. Secondo i dati riportati da economia-italia.com che analizza i guadagni delle principali professioni, un dentista alle prime arme riesce a portare a casa ogni mese dai 4 ai 5 mila euro al mese.

I guadagni lievitano se si tratta di uno studio molto conosciuto e rinomato con uno staff che è riconosciuto e stimato con a capo un dentista di lunga data. Si stima che le cifre possano arrivare anche a 20 mila euro al mese.

C’è poi da specificare che spesso i dentisti, bravi e affermati, diventano anche titolari di vere e proprie cliniche specialistiche nella quali ci si dedica alla cura e all’estetica dei denti e in questi casi è normale che i guadagni lievitano ulteriormente. Si può arrivare a segnare anche entrate che registrano centinaia di migliaia di euro ogni anno.

Certo tutto questo non arriva all’improvviso ma ci vuole esperienza e professionalità e una volta acquisita si fa anche pagare. Ecco perché i dentisti sono di certo tra le professioni sanitarie che guadagnano di più.