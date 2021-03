Raoul Bova, dopo lo scherzo de Le Iene fa un annuncio su Instagram

Raoul Bova diventa nonno a 49 anni: scoppia il panico, poi il colpo di scena. Le Iene hanno giocato un brutto scherzo all’attore: “Mi avete fatto perdere dieci anni

Raoul Bova è uno degli attori italiani più amati di sempre, ma di recente ha vissuto un vero e proprio dramma che certamente non pensava di poter affrontare o perlomeno così tanto presto. Suo figlio Francesco, 19 anni, gli ha chiesto di vedersi per raccontargli qualcosa che per anni gli ha tenuto nascosto. Ovvero che da due anni sta frequentando una donna molto famosa: Priscilla Salerno, una nota pornostar. Ovviamente tutto ciò fa parte di uno scherzo che Le Iene hanno organizzato all’attore con la complicità del figlio. Superato questo momento di panico da cui fortunatamente n’è uscito vivo, ha fatto un annuncio su Instagram.

Raoul Bova e lo scherzo a Le Iene: il figlio 19enne diventa padre

“Qui inizia la nostra storia… la storia di una famiglia normale, con qualcosa di speciale. Buongiorno Mamma vi aspetta prossimamente su Canale 5!”. Una notizia che ha reso molto felici i suoi fans, che non vedevano l’ora di rivederlo in televisione. Raoul, infatti, continua a riscuotere un grandissimo successo proprio come quando era agli esordi della sua carriera e il suo volto era uno dei più amati di sempre.

Tutti si sono complimentati con lui per questo ruolo, ma soprattutto per la forza d’animo con cui si è ritrovato ad affrontare lo scherzo a cui è stato sottoposto dalla redazione de Le Iene.