Giunge adesso la novità tanto attesa: la figlia d’arte Romina Carrisi dichiara finalmente il suo ritorno in diretta tv.

Nata in estate ormai trentatré anni fa dall’unione dell’amata coppia formata dal cantautore Al Bano e Romina Carrisi Power, la meravigliosa figlia d’arte Romina Carrisi, sancisce con grande entusiasmo il suo ritorno sul piccolo schermo. Due giorni fa l’attrice è apparsa nello studio di “Oggi è un altro giorno”, invitata dalla conduttrice Serena Bortone in qualità di ospite, ha dato incredibilmente prova della sua pace interiore.

Nonostante non si sia mai troppo sbilanciata sulle sue questioni private, gli ammiratori di Romina potrebbero aver accostato questo suo modo di mostrarsi con leggerezza alla lieta continuazione della sua attuale storia d’amore. La ragazza è infatti fidanzata con Paul, un uomo che intraprende la professione di medico. Ed è dunque molto lontano dai riflettori e dalle questioni mediatiche. Che sia allora proprio questo il segreto della sua manifesta serenità?

Romina Carrisi, il ritorno tanto atteso porta con sé delle novità

Non senza un cenno all’antica passione dei suoi genitori, ed al patrimonio musicale lasciato in eredità grazie ad essa come se fosse il loro quinto figlio, Serena ha poi portato avanti la puntata volendo approfondire il motivo del piacevole stato d’animo dimostrato da Romina. Mentre le domande sulla questione iniziano ad esaurirsi Romina non può che annuire sinceramente. Questa volta si tratterebbe davvero di una storia d’amore senza precedenti.

Ma, al di là degli affari di cuore, la giovane attrice ha voluto concludere. Affermando come la vera messa alla prova della sua vita sia stata invece quella di saper “sopravvivere” in una famiglia appartenente al mondo dello spettacolo. Ed al contempo molto numerosa.

La sua scelta dunque, di voler continuare il suo percorso fino a questo momento lontano dalle telecamere, pare che le abbia garantito una maggiore sicurezza in se stessa. E dunque anche la tanto desiderata serenità.

Romina ha anche parlato delle sue passioni, della fotografia, del suo spiccato interesse per il teatro e del suo utile trasferimento in America. Proprio recentemente inoltre come prova della sua discrezione, Romina aveva condiviso con i suoi follower su Instagram un video che ritraeva i due innamorati uno di fianco all’altro nel mentre di una camminata lasciando intravedere niente di più se non le loro ombre.