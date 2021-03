Le ultime due foto apparse sul profilo ufficiale Instagram di Rossella Fiamingo sono decisamente belle.

Rossella Fiamingo è una delle schermitrici italiane di maggior successo. La nativa di Catania ha raccolto diversi successi importanti nella sua carriera: ai Giochi Olimpionici di Rio, ad esempio, centrò la medaglia d’argento, mentre ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015 raccolse due medaglie d’oro.

La campionessa ama tantissimo il suo sport ma negli ultimi mesi ha raggiunto anche un obiettivo molto interessante: si è laureata in dietistica. La 29enne, dopo un passato così roseo, è pronta per scrivere il futuro: tra qualche mese cominceranno le Olimpiadi (la terza per Rossella) di Tokyo. Il grande evento era previsto per il 2020 ma è stato posticipato a causa della pandemia causata dal nuovo coronavirus. La siciliana, in ogni modo, ha sorpreso i suoi followers su Instagram condividendo un paio di fotografie piuttosto interessanti.

Rossella Fiamingo, splendide foto sui social: bellissima

Il post condiviso pocanzi sul profilo ufficiale di Rossella Fiamingo ha entusiasmato i tantissimi ammiratori e seguaci. La nativa di Catania è in tenuta da schermitrice e indossa anche la maschera protettiva per il viso. Nonostante lei sia coperta dalla testa ai piedi, gli scatti sono decisamente belli e particolari. Come ha scritto qualcuno tra i commenti, le foto sono arte.

“Dentro la maschera dietro alle quinte”, si è limitata a scrivere la siciliana nella didascalia. La tuta mette ovviamente in risalto il suo corpo allenato e le sue forme irresistibili. Rossella si è sempre allenata con dedizione e con passione e i risultati sul suo fisico testimoniano ciò. La schermitrice sa come attirare le attenzioni del suo pubblico e le fotografie che vengono condivise sul suo account ufficiale fanno sempre impazzire tutti.

La Fiamingo, qualche settimana fa, condivise sui social un video in cui ha mostrato ai suoi followers una seduta intensa di allenamento a cui si è sottoposta.