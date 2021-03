Samantha De Grenet doppio sorriso con un’amica speciale. “Niente critiche, grazie!” – FOTO

L’opinionista Samantha De Grenet si mostra sui social con Rosalinda Cannavò mentre sorridono felici come due amiche che si sono amate e conosciute nella casa del GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

Direttamente dagli Studi Televisivi Mediaset di Cologno Monzese Samantha De Grenet pubblica due scatti che la ritraggono assieme all’amica ed ex gieffina Rosalinda Cannavò che domenica sera era presente a “Live – Non è la D’Urso” per parlare di Dayane.

Rosalinda ha scritto una lettera all’ex concorrente dopo le liti scoppiate dentro le mura del reality, a Barbara in diretta ha parlato della “sua” Dayane, sperando ci sia un nuovo inizio con lei e che si possa resettare tutto quello che è accaduto.

LEGGI ANCHE –> Valentina Vignali, aria di primavera: pronti 4 outfit per la nuova stagione – FOTO

Samantha De Grenet e Rosalinda, che sorrisi meravigliosi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

LEGGI ANCHE –> Nunzia de Girolamo pronta per la puntata di “Ciao Maschio”: il suo segreto splendente – FOTO

L’opinionista fissa del programma in diretta su Canale Cinque ha deciso di approfittare della partecipazione di Rosalinda per scattare due selfie poi postati nella sua pagina Instagram dove è seguita da 502mila follower. Il messaggio che dedica all’amica è davvero sincero ma termina anche con una precisazione ai fan per evitare critiche inutili.

“Nessuno può avere il potere di spegnere il tuo sorriso…Tvb. P.s. Visto i commenti di qualche ottuso, onde evitare polemiche e attacchi ridicoli ed inutili, tengo a precisare che questo post è dedicato esclusivamente a Rosy, e non nasconde alcuna frecciatina verso nessuno”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Le due sono quasi guancia a guancia, le labbra socchiuse e gli sguardi sorridenti, un’immagine che viene capita da molti visti i commenti a margine del post: “Sono i fatti che fanno capire le vere amiche. E il tuo post è un fatto”, “Purtroppo ci provano in tanti a spegnerla❤️”, “Brava Samantha…Vogliamo vederla sempre con il sorriso Rosi ❤️”. Oltre 13mila like per loro.