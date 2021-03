Sandra Mondaini e Raimondo Vianello avevano dei figli? Tutta la verità

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, tutto sulla loro famiglia. Sapete che avevano dei figli e nipoti adottivi?

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello resteranno per sempre una delle coppie più belle e indimenticabili della televisione italiana. I due, marito e moglie nella vita e sul set, hanno fatto ridere milioni di famiglie, con la loro sit com “Casa Vianello”. Indelebile il “che barba che noia, che noia che barba” che ogni sera Sandra pronunciata prima di andare a letto verso Raimondo e quelle coperte che svolazzavano mosse dai piedi di lei.

Ma sapete che i due avevano dei figli? Non naturali ma adottivi. Fin dagli anni Novanta, infatti, hanno deciso di adottare i coniugi filippini Magsino che si occupavano nella loro casa delle faccende domestiche e che sono comparsi anche in qualche episodio della sit com.

Insieme a Sandra e Raimondo hanno vissuto anche i figli dei Magsino, John Mark, più noto come Gian Marco e Raimond, molto legati ai due attori che hanno sempre chiamato “zii”. Tutta la famiglia filippina è sempre stata al fianco della coppia anche nei momenti più difficili e dopo la loro morte, come da volere degli attori, hanno ereditato tutto.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, tutto sui figli filippini

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non sono rimasti separati tempo assai. Prima sew ne è andato lui nell’aprile del 2010 e dopo pochi mesi lo ha raggiunto anche la sua Sandra che si è spenta nel settembre dello stesso anno. Alla loro morte ci sono state forti polemiche per via dell’eredità che hanno lasciato, tutta nelle mani della famiglia Magsino. Ma che fine hanno fatto oggi?

Se fin da piccoli sono stati famosi perché sempre accanto alla coppia di celebri attori e protagonisti anche di alcune puntate della sit com, i filippini oggi sono lontani dagli schermi.

I due genitori hanno aperto una onlus nel loro Paese d’origine dedicata proprio a Sandra e Raimondo, mentre i loro due figli, Gian Marco e Raimond vivono nell’attico di Segrate, la dimora storica della famosissima coppia dello spettacolo italiano.

Gianmarco dopo aver lasciato l’università si occupa di network marketing, mentre Raimond è titolare di una società immobiliare e grande appassionato di moto.