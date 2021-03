Vi ricordate Serena Garitta, una delle vincitrici del Grande Fratello? Oggi è un personaggio della tv e sa come mantenersi bella

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello e da lì la sua vita è cambiata radicalmente. All’epoca era solo una ragazza in cerca di fortuna, ma adesso è una donna e una mamma meravigliosa che si è fatta strada nel mondo dello spettacolo e della televisione. Stiamo parlando di Serena Garitta che nel corso degli anni si è trasformata. Migliorata in tutto, sia fisicamente che interiormente. Oggi è molto più matura e su Instagram regala ai fan grandi emozioni sotto ogni punto di vista.

Serena Garitta: cosa fa per mantenersi in forma? FOTO

Serena Garitta si fa ogni giorno più bella e sui social mostra cosa fa per mantenersi in forma. Non solo segue una corretta alimentazione ed ha un personal trainer che la segue nel suo percorso, ma ha anche una massaggiatrice con la quale sta affrontando un nuovo piano: togliere il grasso restante in alcune parti del corpo e la cellulite in eccesso. Insomma con sacrificio e determinazione sta raggiungendo giorno dopo giorno grandi risultati. Nel frattempo si gode la sua famiglia, in particolare suo figlio. I due sono inseparabili e la Garitta non perde occasione di condividere con i fan alcuni scatti insieme a lui.

Non sappiamo precisamente dove si trovi adesso ma sicuramente Serena è in ottime mani e si gode un panorama mozzafiato all’insegna del benessere e del relax. Non devono mai mancare in uno stile di vita sano e corretto e la Garitta non se lo fa ripetere più volte.