SIlvio Berlusconi da tre giorni ricoverato in ospedale, motivo non svelato

L’avvocato di Silvio Berlusconi ha rivelato che l’ex Presidente del Consiglio si trova ricoverato in ospedale da lunedì.

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si trova ricoverato in ospedale da lunedì. A renderlo noto, come scrive la redazione di Il Sole 24 Ore, è il suo avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo relativo al caso Ruby ter. “Per problematiche di salute – ha spiegato il legale del Cavaliere – è da lunedì mattina ospedalizzato“. Non è chiaro al momento, però, quali siano le problematiche di salute che hanno reso necessario il ricovero.

Nel corso della prima udienza del processo milanese relativo al caso Ruby ter, il legale di Silvio Berlusconi, l’avvocato Federico Cecconi, ha comunicato che l’ex premier si trova ricoverato in ospedale da lunedì mattina per “problematiche di salute“. L’avvocato non ha rivelato, però, quali siano le condizioni del suo assistito e la ragione per cui è stato trasportato in ospedale. Stando a quanto riporta la redazione de Il Sole 24 Ore, Cecconi non ha avanzato richiesta di legittimo impedimento per il rinvio del processo chiedendo, dunque, di proseguire con “gli adempimenti previsti”.

Il processo Ruby Ter, che si sta tenendo presso la Fiera di Milano, vede imputati, oltre al leader di Forza Italia, altre 28 persone. Tra queste anche alcune ex “olgettine” che, secondo quanto sostiene l’accusa, avrebbero ricevuto del denaro in cambio del silenzio in merito alle serate che si sarebbero tenute ad Arcore nella villa di Berlusconi. Nello specifico, scrive Il Sole 24 Ore, le accuse mosse sono di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Si tratta del secondo ricovero in poco più di un mese per Berlusconi che lo scorso 10 febbraio era stato trasportato alla Clinica “La madonnina” dopo una caduta accidentale in casa che gli aveva procurato una contusione al fianco.