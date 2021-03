Sonia Lorenzini: la sua routine di bellezza in una sola FOTO

Sonia Lorenzini condivide con i fan la sua routine per essere così bella, su Instagram infatti fa impazzire i fan con le sue foto

Sonia Lorenzini non perde occasione di mostrare ai suoi fan cosa fa per mantenersi in forma e sempre sul pezzo. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i follower su Instagram si sono moltiplicati e quindi l’influencer non rinuncia di certo a condividere con loro la sua routine di bellezza. Foto e video non mancano e in un batter d’occhio diventano virali. “Ecco qual è la mia personale ossessione”. E il web impazzisce di curiosità.

Sonia Lorenzini: qual è la sua routine di bellezza?

Sonia Lorenzini anche in zona rossa non rinuncia al trucco. Così mostra ai fan la sua routine di bellezza. L’influencer è solita usare i prodotti di Drunkelephant ed è follemente innamorata e dipendente al contorno occhi che usa quotidianamente ogni mattina. Così con un top sportivo e un cappello che copre la metà del viso si lascia andare su Instagram e dà dei consigli al pubblico del web che la segue. “Qual è il prodotto viso di cui proprio non potete fare a meno?”. Chiede ai follower e immediatamente è pioggia di like e commenti.

“Ma quanto cavolo sei bella?” scrive un utente; “Bellissima” aggiunge un altro; “Che bella che sei” continua poi un fan. Quasi novecentonovanta mila follower ogni giorno sono pronti a farsi notare dall’influencer. Curiosi, sempre sul pezzo per scoprire altri particolari della vita della Lorenzini. E lei è carica per un nuovo programma televisivo? Non ci resta che scoprirlo.