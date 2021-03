Stefano De Martino, FOTO dal passato: identico a un’altra persona

Stefano De Martino ha condiviso un ricordo dal passato. Il tenerissimo scatto tuttavia confonde i fan. E’ identico a un’altra persona.

Un baby Stefano è apparso su Instagram in queste ore. Lo scatto dolcissimo mostra il ballerino bambino. La foto ricordo risale ai suoi nove anni. Capelli a spazzola, sorriso luminoso, maglioncino colorato. Il conduttore ricorda con nostalgia la sua infanzia.

“Saluti e baci dagli anni novanta”, le parole condivise dal conduttore di “Stasera tutto è possibile”. Subito lo scatto va virale conquistando il web. Stefano è seguitissimo su Instagram. Ogni giorno posta foto di vita quotidiana e professionale. Sono 4,3 i milioni di follower che lo seguono. Quest’ultimi tuttavia sono rimasti confusi a seguito dalla pubblicazione dell’ultimo post. Nello scatto Stefano sembra infatti un’altra persona.

Stefano De Martino: somiglianza lascia senza parole

Dopo la pubblicazione dello scatto di Stefano versione bambino, ai fan non sfugge un dettaglio. Il bimbo nella foto sembra Santiago. La somiglianza tra padre e figlio colpisce tanto da lasciare i follower senza parole. Sotto i commenti spicca quello di Elena Santarelli che sottolinea incredula la somiglianza. E non è la sola. Tantissimi utenti notano come il bimbo sembri proprio figlio di De Martino e Belen.

Come il padre anche Santiago si mostra sempre sorridente. Il ballerino è molto legato al figlio. In una recente intervista ha raccontato come si senta orgoglioso che Santiago possa seguire le sue puntante di “Stasera tutto è possibile”. Ieri sera è stata trasmessa l’ultima puntata del format. Un ciclo durato otto puntate in cui Stefano ha rivestito il ruolo di conduttore.

La prossima settimana è prevista una puntata speciale dove verranno rivissuti i momenti più divertenti della comedy show. “Anche Stasera tutto è possibile”, il titolo dell’appuntamento in arrivo. Tema principale sarà Sanremo.