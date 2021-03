Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: muore ragazzo di 18 anni

Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 18 anni è morto in un terribile incidente in moto a Monastier, comune in provincia di Treviso.

Un ragazzo di 18 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente in moto. Il giovane studente, che aveva solo il foglio rosa e non la patente, si trovava in sella alla sua Benelli lungo via Pellegrini a Monastier, in provincia di Treviso. Per cause in corso di accertamento, il 18enne avrebbe perso il controllo della sua moto che è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Un impatto molto violento che ha reso inutili i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.

Aveva solo 18 anni Angelo Pellin, il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, martedì 22 marzo, in un drammatico incidente avvenuto a Monastier, comune in provincia di Treviso. Angelo, come riporta la redazione de La Tribuna di Treviso, aveva da poco comprato una Benelli 300 e non aveva ancora conseguito la patente, ma era solo in possesso del foglio rosa, certificato che consente la guida di moto ai maggiorenni solo in strade non trafficate e non in orari di punta. Secondo quanto ricostruito, il 18enne mentre percorreva via Pellegrini, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che è finito fuori strada, impattando prima con un albero e terminando la sua corsa contro quello successivo.

Lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i sanitari del Suem 118, a bordo di un’ambulanza e dell’eliambulanza, che non hanno potuto far nulla per il giovane motociclista. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune nel trevigiano che hanno avviato tutti gli accertamenti ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e risalire alle cause che hanno portato Pellin a perdere il controllo della moto.

…è morto ieri, in un incidente stradale con la sua moto, il nostro ex studente del CFP San Luigi sezione “C”…Angelo… Pubblicato da CFP San Luigi su Mercoledì 24 marzo 2021

La notizia del decesso del 18enne ha gettato nello sconforto la comunità di Monastier che ha inviato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia della vittima.