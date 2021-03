Un Posto al Sole anticipazioni 24 marzo: il risultato degli esami di Filippo. Dopo quello che è accaduto durante la scorsa puntata, Sartori si è recato in ospedale con Serena

Rossella si è lasciata prendere dallo sconforto quando ha scoperto che Patrizio l’ha tradita di nuovo. Non si aspettava un simile risvolto, pensava che questa volta avrebbero fatto sul serio, e invece lui si è lasciato andare ad un momento di debolezza con Clara. Tutto questo è successo proprio mentre lei stava lavorando alla tesi. Ha quasi rischiato di mandare tutto all’aria e non laurearsi più, poi ha cambiato idea e adesso è alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a consegnare in tempo la tesi al professor Volpicelli. Riuscirà a farcela prima che Ilaria prenda il suo posto?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

I continui mal di testa di Filippo sono diventati piuttosto pericolosi, soprattutto quando per il dolore è svenuto davanti alla piccola Irene che è scesa giù nell’atrio a chiedere aiuto a Renato e Raffaele. Quando Serena è tornata dal lavoro, sono prontamente andati in ospedale per verificare quello che sta succedendo. Adesso è il tempo dell’attesa: i due stanno aspettando con ansia il risultato degli esami clinici a cui il Sartori si è sottoposto per scoprire cosa gli sta succedendo.

Intanto Roberto si lascia andare ad un momento di sconforto e di nostalgia.