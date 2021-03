Uomini e Donne, un momento buio per una storica coppia della trasmissione. La notizia che proprio non ci voleva

Ore di ansia e apprensione per tutti i fan di Uomini e Donne e per una delle coppie storiche del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Si tratta di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri che si sono conosciuti proprio negli studi di Canale 5 quando lui era sul trono.

I due hanno costruito una bella famiglia. Hanno già due bambini Niccolò, cinque anni, e Leonardo, tre. La bella Alessia aveva comunicato da poco di poter diventare mamma tris. Prima la coppia voleva fermarsi con i due maschietti, poi ci ha ripensato immaginando una famiglia numerosa.

Ma qualcosa è andato storto e l’annuncio fatto da Alessia ha lasciato tutti senza parole. Non una spiegazione esplicita, ma una frase su un fondo nero che non lascia equivoci con la richiesta di non fare domanda ma solo tanta comprensione.

Uomini e Donne, Alessia e Aldo hanno perso il bambino

Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno perso il loro terzo figlio. Dal profilo social di lei non ci sono più le foto in dolce attesa e ieri è arrivata una Instagram Story che recita: “Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete”.

Uno sfondo nero e nulla di più. Dal profilo di Aldo, ex tronista di Uomini e Donne, solo silenzio. Nessun post e nessuna Story.

In queste ore tutti i follower della coppia stanno cercando di capire cosa sia realmente successo, ma in molti pensano che si tratti di un aborto spontaneo. Un dolore immenso per una mamma che forse può essere compreso realmente solo da chi ha vissuto questa situazione. Anche Manila Nazzaro ne ha parlato di recente come anche Meghan Markle, la moglie del Principe Harry, lo scorso anno, anche se adesso è in dolce attesa.

E noi speriamo che presto anche Alessia possa tornare a sorridere come ha fatto Meghan e costruire la famiglia tanto numerosa che desidera.