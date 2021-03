Uomini e Donne, l’addio inaspettato: “Mi dispiace doverlo dire io”. Pare che la storia d’amore tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sia già finita

Il trono di Sophie Codegoni a Uomini e Donne è finito solo da qualche settimana. Giovanissima, ha sconfitto tutti i pregiudizi di chi pensava fosse solo una bella ragazza e ha dimostrato di essere molto matura ma anche molto intelligente. Alla fine del suo trono, ha deciso di andare a casa con Matteo Ranieri, che ha ovviamente conosciuto all’interno degli studi.

Uomini e Donne, tra Sophie e Matteo è già finita: “Complice il lockdown”

Sono usciti dal programma da sole poche settimane, e durante un’intervista l’ex tronista aveva dato l’allarme dicendo che non aveva ancora trovato il momento per trovare una soluzione al suo rapporto a distanza con Matteo. Ad avvalorare questa tesi della rottura è stato Amedeo Venza attraverso il suo periodo di Instagram: “Mi dispiace doverlo dire io, ma la frequentazione tra Sophie e Matteo pare non abbia dato i frutti desiderati” ha spiegato l’influencer. “Oltre alla distanza, complice anche il periodo di lockdown. Non ha permesso ai due ragazzi di viversi in maniera spensierata e autentica”.

In seguito, anche Sophie ha messo delle storie su Instagram dove ha cercato un po’ di spiegare questa situazione di cui si sta tanto parlando: “Non sto facendo finta di non vedere, non voglio escludervi da nulla. Vi chiedo solo un attimo di tempo, di comprensione, fidatevi di me“.