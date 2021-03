Uomini e Donne, volano insulti: la reazione del cavaliere spiazza tutti. Maurizio ha deciso di lasciare il programma perché non riesce a reggere quello che gli è stato detto

Gemma Galgani ha affrontato una puntata di Uomini e Donne davvero molto difficile. La dama torinese è entrata in studio ed è caduta dalle scale, ferendosi alle gambe. Maria De Filippi ha chiamato i soccorsi e l’ha invitata a lasciare lo studio per farsi medicare perché stava sanguinando davvero tanto. Tornata in studio, si è preparata con il sorriso ad incontrare Maurizio dopo la bella serata che hanno passato insieme, ma lì ha subito un altro duro colpo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Uomini e Donne, Gemma cade dalle scale: Maria De Filippi chiama i soccorsi VIDEO

Uomini e Donne, Maurizio lascia Gemma Galgani ed il programma

Maurizio, infatti, le ha rivelato di voler lasciare il programma. Gemma è rimasta molto spiazzata da questa sua affermazione, perché dopo la bella serata trascorsa pensava che avrebbero portato avanti la loro conoscenza, ma Maurizio le ha detto di non riuscire a reggere tutte le accuse e gli insulti che gli sono stati riferiti. In tanti, infatti, non hanno creduto nella sua buona fede nel voler conoscere Gemma. Quest’ultima è scoppiata in un pianto disperato, mentre si salutavano con un ultimo ballo, e Mari ha provato a chiarire i suoi dubbi dicendole che anche lei nel corso degli anni ha subito sempre tanti attacchi ma questi non l’hanno mai portata a voler abbandonare il programma.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche Nicola, ex corteggiatore di Gemma, è intervenuto dicendole di avere i prosciutti sugli occhi se non è riuscita a capire che Maurizio ha trovato solo una scusa per lasciarla.