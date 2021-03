Valentina Vignali, aria di primavera: pronti 4 outfit per la nuova stagione – FOTO

Valentina Vignali, atleta, modella ed influencer, ci regala tramite Instagram un momento della sua quotidianità e si mostra con 4 outfit primaverili differenti

Valentina Vignali, campionessa nello sport e campionessa di bellezza. La cestista di Rimini infatti non è conosciuta solo per le sue prodezze sul campo da basket ma anche per la sua carriera parallela di modella ed influencer.

Attivissima su Instagram, gestisce un doppio account: il suo personale, dove spesso ci ragala sia scatti sensuali mettendo in mostra le sue forme procaci, sia spezzoni della sua vita, insieme al fidanzato Lorenzo Orlandi o all’altro suo grande amore, lo sport. L’altro canale invece è Le Torte della Vignalona. Bella si ma anche brava e golosona. Valentina infatti ha anche una grande passione per i dolci. Con i migliaia di fan che la seguono condivide proprio tutto, anche le fatiche in cucina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Miriam Leone mostra un po’ di sé: “Racconti dal coprifuoco” – FOTO

Valentina Vignali: sfilata casalinga

LEGGI ANCHE –> Nunzia de Girolamo pronta per la puntata di “Ciao Maschio”: il suo segreto splendente – FOTO

Un po’ per gioco, un po’ per noia, la bellissima Valentina Vignali si cimenta in una sorta di sfilata casalinga. Complice il periodo di restrizione e la zona rossa persistente, la giovane atleta regala ai suoi follower (arrivati al numero strabiliante di 2,3 milioni su Instagram) una serie di quattro outfit da copiare per la nuova stagione primaverile.

Le temperature ancora stentano a salire, le fa aumentare Valentina con il suo fascino prorompente che passa attraverso gli schermi dei dispositivi digitali. “Vi va di vedere un po’ di outfit con cui fare il percorso camera – cucina un modo ‘fescion'”? – scrive l’influencer con ironia.

La prima mise prevede maglioncino grigio, gonna in eco pelle e tacco effetto scamosciato: “ottimo per le cene sexy a casa con i gatti”. La seconda proposta è un vestitino leggero, chiaro e a pois: “un po’ da brava ragazza”. Il terzo outfit fa uscire la verve simpatica della Vignali: un abito camicia, larghissimo, di colore azzurro, che lascia scoperte le sue strabilianti gambe d’atleta e dalle ampie maniche. L’unica pecca la rivela lei stessa: non è stirato. Ultima “sfilata” è un gran finale: un abbinamento sexy con pantalone in eco pelle e crop top sulle tinte caramello e caffè.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Un’ unica caratteristica accomuna tutte queste scene: il fascino indiscusso di Valentina Vignali ma soprattutto la sua dilagante simpatia e la verve con cui comunica con i suoi follower, al punto da essere super apprezzata, rendendola una reginetta del web.