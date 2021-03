Valentina Vignali, clamoroso cambio look per la primavera: divina – FOTO

Valentina Vignali e il cambio look più drastico che potessimo immaginarci, aria di primavera: semplicemente fantastica

La cestista Valentina Vignali è una delle bellezze più apprezzate dello stivale. Atleta e modella, ha collezionato successi sportivi ed avventure del più vario tipo. Dai concorsi di bellezza, come Miss Italia nel 2010, dove è arrivata in finale, fino alle apparizioni televisive da opinionista.

La svolta della sua carriera nell’ambito della notorietà arriva con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip nel 2019. Ha anche partecipato come attrice nei film “Natale a Roccaraso” e “Riccione“, nonché sperimentato esperienze musicali dalle sonorità rap. Influencer di successo, presta la sua splendida immagina al prestigioso brand di lingerie Victoria’s Secret.

Valentina Vignali e il drastico cambio look: fantastica

Fisico scolpito, occhi profondissimi tra il castano e il verde e fascino ineguagliabile: Valentina Vignali è una vera e propria esplosione di bellezza. Un tratto caratteristico della sua immagine è senza dubbio la lunga chioma corvina, che ha totalmente rinnovato. L’ultimo post dell’influencer la ritrae in un nuovo look, cambiamento davvero drastico ma strepitoso.

Nella foto allo specchio sfoggia una frangetta sfilata che rimane un dito distante dalle sopracciglia, evidenziando lo sguardo, e i lunghi capelli lisci che le ricadono oltre le spalle. Ma non solo la frangia rappresenta la novità, bensì il colore del tutto nuovo e di tendenza. Tra i toni del castano, rame e caramello, la colorazione la illumina ancora di più, conferendole una nota di seduzione non irrilevante.

Gli occhi sottolineati dal taglio sono intensificati dal make-up in un cat eye perfetto, per un risultato decisamente ammaliante. L’outfit, con l’inedita acconciatura, acquisisce il sapore della primavera. Il crop top increspato a scollo Bardot con maniche scampanate in bianco, è perfettamente abbinato al blu jeans a vita alta aderente, per un impatto semplice ed efficace. Il post recita: “Ho fatto una pazzia. Come sto?“.

Valorizzato il viso, enfatizzata la silhouette, Valentina Vignali non ha sbagliato un colpo. I 2 milioni di follower apprezzano e rispondono con più di 100 mila like.