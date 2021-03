La procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per Morgan, l’ex leader dei Bluvertigo, accusato di stalking e diffamazione ai danni dell’ex compagna.

Insulti, minacce nel cuore della notte e la ex compagna decide di denunciarlo a fine 2020 esasperata dalle presunte persecuzioni del cantante.

Morgan rinviato a giudizio, si difende: “Erano solo poesie”

La vita dell’ex leader dei Bluvertigo, all’anagrafe Marco Castoldi, è un’altalena di emozioni, le novità non mancano mai. Infatti è di queste ore la notizia che il tribunale di Monza ha rinviato a giudizio Morgan perché accusato di stalking dalla sua ex compagna.

“Morgan si è anche difeso da questa accusa. Il cantante dice di non essere una persona violenta e di aver mandato alla sua ex solo delle poesie“. Queste le parole del giornalista corrispondente del programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Alberto Matano.

“Morgan – continua il corrispondente di Rai 1 – ha parlato di una relazione affettiva iniziata nel 2013 e poi sfociata in una storia di profondo amore“. Dunque il cantante ha negato tutte le accuse.

“Ci siamo innamorati nonostante fossimo impegnati – ha dichiarato il cantante – e poi a me la violenza non si può associare, sono l’essere più dialogante che esista“.

Secondo i legali dell’ex compagna di Morgan, che non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione, il cantante l’avrebbe perseguitata per settimane con messaggi contenenti offese e chiamate. Non solo, pare anche che Morgan avrebbe minacciato la donna di pubblicare un video molto personale. Le accuse sono dunque di stalking e minacce.

Il motivo per il quale Morgan avrebbe iniziato a minacciare e perseguitare la donna, stando al racconto della ex compagna, sarebbe perché il cantante non avrebbe mai accettato la fine della loro stori d’amore.