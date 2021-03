Wanda Nara: la scarpa e tanto stile in un outfit “intraprendente” – FOTO

Wanda Nara pubblica sempre scatti provocanti. Oggi Lady Icardi non si smentise: su Instagram appaiono immagini bollenti

La procuratrice sportiva Wanda Nara ha al suo attivo oltre 7,5 milioni di follower che la rendono una delle influencer più seguite non solo nel nostro paese, ma anche in tutto il mondo. La moglie del calciatore Mauro Icardi ha da poco festeggiato nel suo nido a Parigi il compleanno di una persona importante: la sua mamma, Nora Colosimo.

Buon sangue non mente. La madre di Lady Icardi è una bellissima signora di 53 anni, molto somigliante a Wanda. Le due hanno qualcosa in comune: anche Nora sta iniziando a spopolare su Instagram. Il suo profilo social è seguito da quasi 120mila follower nel quale pubblica spesso foto con le figlie, i nipoti e il famosissimo genero, il calciatore in forza al Paris Saint Germain, Mauro Icardi.

Wanda Nara manda in tilt il web

La procuratrice sportiva pubblica spesso scatti provocanti e super sensuali. Uno di questi l’ha portata allo scontro con una delle comiche più famose del nostro paese, Luciana Littizzetto. Una sua foto completamente senza veli in sella a un cavallo suscitò le battute ironiche dell’attrice durante il programma Che tempo che fa. Disse nel dicembre scorso: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile” . Wanda Nara non ci passò sopra ma, non apprezzando il commento, fece sentire la propria voce: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.

Oggi propone un altro scatto di forte carica erotica. In un post sponsorizzato di un famosissimo brand sportivo (segno della sua fama dilagante e del successo sui social come influencer), pubblicizza delle scarpe da ginnastica; ciò che sorprende è che per farlo sia totalmente in intimo color carne, non lasciando niente all’immaginazione. La posa accovacciata è tutto un programma.

In poche ore oltre 320mila like e una pioggia di commenti di apprezzamento da parte dei suoi follower.