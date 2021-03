Wanda Nara sempre più esplosiva sui social network: lo scatto in intimo davanti allo specchio ha già raccolto numeri mostruosi.

Wanda Nara è sicuramente una delle donne più amate e seguite dal popolo del web. La moglie e agente di Mauro Icardi pubblica ogni giorno scatti al limite del proibito in cui indossa completini intimi da capogiro o costumini da arresto cardiocircolatorio. I suoi scatti catturano sempre l’attenzione e vengono tempestati di likes e commenti. La 34enne vanta un fisico che non ha eguali: il suo lato A fa letteralmente sognare il pubblico maschile. La nativa di Buenos Aires riesce sempre ad incantare con i suoi post.

Qualche giorno fa, ad esempio, la classe 1986 mostrò il suo stato d’animo verso il lockdown a causa della pandemia di coronavirus (il virus sta accelerando anche in Francia) chiedendo ai suoi seguaci di essere svegliata “Quando finisce la quarantena“. Anche oggi, la showgirl stupisce con la sua esplosività e pubblica su Instagram una fotografia decisamente fenomenale.

Wanda Nara in intimo davanti allo specchio: illegale

Wanda, nell’ultima foto condivisa sui social network, vuole attirare l’attenzione dei followers sulle sue meravigliose scarpe. Il problema è che la splendida argentina non ha i vestiti e indossa soltanto un intimo da infarto. Lo slip dona trasparenze favolose mentre il reggiseno non contiene ovviamente il suo incredibile décolleté. Il suo davanzale sta letteralmente esplodendo. La nativa di Buenos Aires è una gioia per gli occhi dei fans e regala anche una posa decisamente intrigante e sexy.

Wanda ha un fisico praticamente perfetto e i suoi scatti con curve in bella mostra riescono sempre a volare in rete. L’argentina, dopo varie gravidanze e nonostante gli anni che passano, riesce sempre ad allenarsi con costanza e a conservare il suo corpo marmoreo dotato di una bellezza sconfinata.

Wanda, qualche giorno fa, mandò in estasi i suoi innumerevoli followers condividendo una fotografia in cui piazzò il suo lato A in primissimo piano.