Accadde oggi. Il 25 Marzo è l’ 84° giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 25 marzo si festeggia l’ Annunciazione del Signore in cui si ricorda l’annuncio del concepimento verginale di Gesù che viene fatto a sua madre Maria e a suo padre, San Giuseppe da parte dell’ arcangelo Gabriele. In Italia si festeggia il Dantedì – Giornata nazionale italiana dedicata a Dante Alighieri. A livello mondiale, ricorre la Giornata internazionale in ricordo delle vittime delle schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1 a.C. – Data tradizionalmente indicata come Concepimento di Gesù

1347 – Nasce Santa Caterina da Siena

1436 – Papa Eugenio IV consacra la chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze

1522 – Inigo de Recalde de Loyola si “dimette” da cavaliere per iniziare il suo noviziato. Prenderà successivamente il nome di Ignazio di Loyola e fonderà i Gesuiti

1655 – Scoperto Titano, il più grande satellite di Saturno

1798 – Londra, Richard Trevithick applica alle sue carrozze la macchina a vapore, creando così il primo veicolo senza trazione animale

1807 – Viene abolita la tratta degli schiavi nell’Impero britannico

1842 – Nasce lo scrittore Antonio Fogazzaro

1867 – Nasce il direttore d’ orchestra Arturo Toscanini

1886 – A Genova esce il primo numero del quotidiano Il Secolo XIX

1911 — Incendio della fabbrica Triangle di New York, nella quale morirono 146 operai, in maggioranza donne

1925 – L’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione

1927 – Nasce la politica e partigiana Tina Anselmi

1928 – Nasce l’astronauta Jim Lovell

1940 – Nasce la cantante Mina

1942 – Nasce la cantante Aretha Franklin

1947 – Nasce il cantautore Elton John

1918 – Muore il compositore Claude-Achille Debussy

1918 – La Bielorussia si proclama indipendente

1924 – La Grecia si proclama repubblica

1965 – Martin Luther King Jr. guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma al campidoglio di Montgomery (Alabama)

1969 – John Lennon e Yōko Ono iniziano il bed-in, una forma di protesta non-violenta contro la guerra in Vietnam

1996 – L’UE vieta l’esportazione di carne bovina inglese dopo i casi di encefalopatia spongiforme

2004 – Cerimonia di accensione della fiaccola olimpica in Grecia

2005 – Il prototipo IBM Blue Gene/L diventa il più potente computer del pianeta

2011 – Lancio della console Nintendo 3DS in Europa

2012 – Muore lo scrittore Antonio Tabucchi

2015 – Zayn Malik lascia il gruppo One Direction

2016 – Muore l’attore Paolo Poli