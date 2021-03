Alessandra Amoroso si fa bella per qualcuno di speciale: lo scatto conquista gli utenti e registra in breve tempo il record di likes

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Negli ultimi mesi, gli scatti che i vip postano tramite i loro profili social hanno sempre il medesimo sfondo: le mura di casa. Costretti nell’ambiente domestico, per via delle restrizioni e della pandemia, artisti e personaggi dello spettacolo non si danno tuttavia per vinti, e ricercano sempre il modo di passare il tempo, anche in compagnia dei followers.

Alessandra Amoroso, che gli utenti apprezzano non solo per le qualità canore, ma anche per la semplicità e la spontaneità dimostrate, si è di recente fatta bella per qualcuno di veramente speciale. La foto, postata pochi minuti fa, ha conquistato tutti.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, la FOTO scatena i commenti: “Sei bellissima anche se…”

Alessandra Amoroso: si fa bella per qualcuno di speciale – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

LEGGI ANCHE —> Giulia Salemi incinta? L’indizio che confermerebbe la gravidanza – FOTO

La carriera di Alessandra Amoroso si rivela costellata di successi e immense soddisfazioni. Solo qualche mese fa, la cantante vedeva uscire il suo duetto con la collega Emma Marrone, anche lei lanciata dal talent show di “Amici”: le due, legate da tanto tempo, hanno prodotto il singolo “Pezzo di cuore“, che ha registrato il boom di visualizzazioni. La Amoroso, che sta decisamente sfondando nell’ambiente lavorativo, non è tuttavia ugualmente fortunata in amore.

Dopo una relazione di svariati anni con Luca De Salvatore, l’artista sembrava aver ritrovato l’amore accanto a Stefano Settepani, membro del cast di “Amici”. Ciò nonostante, anche questa storia si è interrotta circa un anno fa. Alessandra non si è tuttavia persa d’animo, e continua a prendersi cura di sé e a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Nell’ultimo scatto, la cantante si è fatta bella per qualcuno di davvero speciale: il cane Pablo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Con indosso una maxi maglia sui toni dell’azzurro, la cantante ha incantato tutti. “Seski in casa…per il mio Pablo“, ha ironizzato la Amoroso, guadagnandosi i likes e i complimenti dei followers: “Unica tu“.